D'Alphabet France à Europcar Mobility Group il n'y a qu'un pas pour Stéphane Crasnier

Il y a quelques jours, nous vous annoncions la nomination de Julien Chabbal à la tête d'Alphabet France , filiale de BMW Group dédiée à la location longue durée. L'homme a succédé à Stéphane Crasnier, qui a occupé ce poste durant cinq ans et dont on connaît aujourd'hui les nouvelles responsabilités.

Dans un récent communiqué, Europcar Mobility Group annonce en effet l'arrivée de Stéphane Crasnier dans ses rangs. Nommé directeur de la flotte du loueur courte durée, il rejoint également le comité exécutif de la société détenue par le groupe Volkswagen. Expert en gestion de flotte et remarketing, avec un parcours en France et à l'international (Chine, Australie) dans le secteur de la distribution automobile (Ford), chez des constructeurs automobiles (Ford, Citroën, BMW) et dans la filiale de financement d’un constructeur automobile (BMW Financial Services), il aura a géré un parc de plus de 250 000 véhicules répartis dans 140 pays.

Accélérer la transformation d'Europcar Mobility Group

En parallèle, Europcar annonce l'arrivée de Claire Charbit en tant que directrice de la stratégie et de la transformation du groupe. Au cours des 15 dernières années, cette professionnelle a occupé plusieurs postes clés au sein d'Air France, notamment celui de directrice de la transformation. Elle y a notamment géré des programmes de transformation en lien avec la digitalisation des parcours clients et l’implémentation d’un nouveau système de "Revenue Management".

Le nouveau duo rapporte directement à Alain Favey, récemment nommé CEO du groupe Europcar Mobility. Il commente : "Notre ambition est à la fois de renforcer notre position en tant qu'acteur majeur du marché de la location de véhicules, et d'être une force motrice dans la proposition des futures solutions de mobilité durable. Claire et Stéphane apporteront une contribution décisive à l'équipe de direction dans la mise en œuvre de notre stratégie, la conduite du processus de transformation et la garantie de l'excellence dans la gestion de la flotte."