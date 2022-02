D'Ieteren Group en vue de racheter Parts Holding Europe

Bain Capital annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec D’Ieteren Group en vue de la cession de Parts Holding Europe (PHE). Ce projet de cession de 100 % des parts, dont la clôture devrait intervenir d’ici la fin du troisième trimestre 2022, sera soumis à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Il sera par ailleurs soumis à l’autorisation préalable des autorités de contrôle des concentrations compétentes. La transaction proposée valorise PHE à une valeur d’entreprise de 1,7 milliards d’euros, ce qui implique une valeur des fonds propres de 450 millions d’euros financée par les liquidités excédentaires D’Ieteren Group.

« Depuis 2015, et grâce à l'engagement et au soutien de Bain Capital, PHE a franchi des étapes importantes dans son développement. Aujourd'hui, nous pensons que la holding familiale D'Ieteren Group sera le bon investisseur pour l'entreprise non seulement grâce à sa vision entrepreunariale et long terme, mais aussi par la proximité de sa culture et de ses valeurs. Avec le soutien de son nouvel actionnaire, le Groupe PHE pourrait poursuivre, dans la stabilité managériale, sa stratégie de croissance et continuer de proposer à ses clients des solutions pour une mobilité accessible et durable. A l’issue de ce projet, le Groupe PHE viendrait élargir le portfolio des activités de D’Ieteren Group » commente Stéphane Antiglio, président de PHE

Parts Holding Europe (PHE) est présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Le groupe possède en autres les marques Autodistribution, Oscaro et Mondial Pare-Brise. La société a généré des revenus de 1,9 milliards d’Euros sur 12 mois glissants à fin septembre 2021 (+10,4 % par rapport à la même période en 2020). Le groupe emploie 8 400 salariés.

D’Ieteren Group est une société d'investissement cotée en bourse et contrôlée par la famille D’Ieteren. Le Groupe est actuellement investi dans cinq sociétés articulées autour de marques : Belron (50% des droits économiques, marques Carglass, Safelite et Autoglass), D'Ieteren Automotive (détenu à 100%, distributeur des marques du groupe Volkswagen), TVH Parts (détenu à 40%), Moleskine (détenu à 100%) et D'Ieteren Immo (détenu à 100%). Le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards d’euros.