D’Ieteren soutient l’arrivée de la Microlino en France

« Nous cherchons activement à créer un réseau de distributeurs en France, constitué de partenaires avec l’expertise nécessaire pour développer le segment de la micromobilité ». Les intentions D’Ieteren sont clairement rappelées par son directeur général, Rémy Dumont. Afin de compléter son offre de solutions individuelles de mobilité, l’importateur belge s’est rapproché de la marque suisse Micro Mobility Systems l’an passé. Un rapprochement salutaire puisqu’il a ainsi obtenu la distribution de la Microlino pour la Belgique, la France et le Luxembourg. Même si les volumes du quadricycle électriques ne seront pas révolutionnaires sur ces marchés, celui-ci peut tout de même trouver sa clientèle. D’Ieteren en est convaincu, et compte sur les distributeurs automobiles pour entrer dans son réseau. « Nous sommes convaincus du potentiel de ce nouveau marché et de la place que peut prendre cette formule de mobilité légère, flexible et avec des coûts d’utilisation particulièrement réduits dans nos déplacements quotidiens, poursuit Rémy Dumont. L’impact écologique de ces véhicules est également nettement plus faible que les voitures classiques, même électriques ».

Entre 91 et 230 km d'autonomie

En France, la Microlino s’inscrit dans la catégorie de véhicules L7 et est accessible aux détenteurs du permis de conduire B1 dès 16 ans. Au même titre que la Ligier Myli ou la Citroën Ami, la Microlino est une nouvelle réponse à la demande de mobilité individuelle électrique pour les trajets urbains du quotidien. La petite citadine, qui s'inspire de l'Isetta de BMW, a été imaginée en Suisse (par Wim, Oliver et Merlin Ouboter) et est fabriquée à Turin, en Italie. D’une longueur de 2,5 m et large de 1,5 m, elle peut embarquer deux passagers maximum et l’espace y est forcément sommaire. De fait, le volume de coffre est de 230 litres, ce qui correspond à trois packs de bouteilles d’eau, par exemple. Le véhicule est doté d’un châssis monocoque, d’un moteur électrique de 12,5 kW (16 ch) et d’une batterie de 6, 10,5 ou 14 kWh. Côté performance, il atteint les 50 km/h en 5 secondes, pousse jusqu’à une vitesse maximale de 90 km/h et promet une autonomie allant jusqu’à 230 kilomètres. Officiellement présentée au salon de Genève 2016, puis dernièrement apparue lors du Mondial de Paris 2022, la Microlino démarrera sa commercialisation au cours de l’été 2023 autour des 12 000 euros.

Un importateur historique

D’Ieteren Automotive est l’importateur officiel du groupe Volkswagen en Belgique. L’entreprise familiale distribue les véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac, Microlino et Porsche, ainsi que des pièces de rechange et accessoires. D'Ieteren gère un réseau important de concessionnaires indépendants à travers le pays et exploite directement des concessions sur l’axe Bruxelles-Malines-Anvers. Pour compléter son offre, l’entreprise vend également des véhicules d’occasion (My Way et Audi Approved plus) et fournit des services d’entretien, de financement et de leasing par le biais de VDFin, une filiale commune avec Volkswagen Financial Services.