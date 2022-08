Da Silva fait son retour à Equip Auto

L’économie circulaire sera mise en avant lors du prochain salon Equip Auto avec un espace dédié à la pièce recyclée : le Village du réemploi.

L’occasion pour certains spécialistes de la pièce issue de l’économie circulaire de mettre en avant leur savoir-faire en la matière comme l’entreprise Da Silva qui a fait de l’échange standard sa spécialité depuis 1961. L’entreprise vient d’annoncer son retour à Equip Auto. « Les équipes auront à cœur de faire découvrir le savoir-faire de l’entreprise, les nouveautés et les avantages de travailler avec la marque », commente la société.

L’entreprise toulousaine, présidée par Maurice Da Silva, spécialisée dans la rénovation de pièces, propose de nombreuses références dans différentes familles (transmission, direction, machines tournantes, suralimentation, freinage et climatisation).

Pour répondre aux attentes de la distribution, Da Silva dispose de plus de 40 000 références et des centaines de milliers de pièces en stock, réparties dans ses différents dépôts (Toulouse, Gennevilliers, Bègles et Nancy). Son expertise permet de proposer continuellement de nouvelles gammes de produits rénovés et neufs, issus de procédures et de contrôles stricts.

« Nos produits apportent la garantie du savoir-faire Da Silva, ce qui implique une qualité au moins équivalente à celle de la pièce d’origine », assure la société. Et de poursuivre : « Faire le choix de l’échange standard, c’est aujourd’hui faire un choix de raison : que ce soit pour des motifs économiques, écologiques ou pour la fiabilité de nos pièces, Da Silva est le choix de référence dans le domaine de la rénovation de pièces automobiles. »

Un savoir-faire industriel

Conception et réalisation de machines, outillages spécifiques, établissement de cahiers de charges et de procédures, gestion d’équipes aux quatre coins de l’Europe, sélection des meilleurs composants et sous-ensembles, contrôles continus de qualité, en stricte conformité avec les dernières normes européennes, tous ces points ont contribué à bâtir la réputation de l’entreprise. L’unité de rénovation (5 000 m²) se situe en région toulousaine. Toutes les opérations sont réalisées avec des procédures, matériels et des machines spécifiques. Les services techniques, commerciaux et logistiques, répartis sur le territoire français, permettent se répondre efficacement aux demandes clients.