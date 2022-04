Dachser a réalisé un chiffre d’affaires record en 2021

Dachser a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,1 milliards d’euros au titre de 2021 (+ 26 %). Le groupe relève des hausses organiques de 6,3 % pour les envois et de 7,7 % pour les tonnages. En outre, les tarifs de fret étaient - et sont toujours - élevés, en raison de la pénurie d'espace de chargement qui touche tous les modes de transport.

Forte proximité avec les grands comptes

« Avec ses défis extrêmes, l’année 2021 a été exceptionnelle à bien des égards. Le Brexit, la pandémie de Covid-19 et des chaînes logistiques mondiales à la limite de leurs capacités ont marqué l'année et inquiété nos clients. Malgré ce contexte difficile, nous avons réussi à maintenir des solutions de transport et de logistique fiables tout en stabilisant notre qualité et notre service à un niveau élevé. Cette année nous a ainsi permis de fidéliser nos clients et de développer systématiquement nos activités auprès de nos grands comptes. C'est une performance extraordinaire ! Il a fallu une implication sans faille de la part de toutes nos équipes pour y arriver malgré cet environnement difficile », commente Burkhard Eling, CEO de Dachser.

Des supply chains toujours chahutées à l’échelle mondiale

Au niveau de la guidance, 2022 s'annonce à nouveau comme une année de volatilité et de défis pour le marché. Si la guerre en Ukraine provoque d’infinies souffrances humaines, elle marquera aussi profondément l'économie mondiale. À cela s'ajoutent des coûts d’énergie et de carburant historiquement élevés, une nouvelle aggravation de la pénurie de chauffeurs, ainsi que des perturbations persistantes dans les supply chains mondiales, y compris à cause de nouveaux foyers de Covid-19, notamment en Chine et à Hongkong.

« L’année qui commence exigera encore toutes nos capacités de gestion de crise, de flexibilité et de résilience en matière de chaînes logistiques », souligne Burkhard Eling tout en précisant que le groupe maintient ses programmes d’investissements d’avenir (200 millions d’euros sur 2022, contre 100 millions en 2021).