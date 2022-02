Dachser Cargoplus promeut Yann Fullenwarth

Dachser Cargoplus annonce que Yann Fullenwarth est le nouveau directeur de ses activités France et Maghreb depuis le début de l’année 2022. Il succède à Dominique Charbonnier qui évolue vers d’autres missions au sein du groupe.

Dachser, prestataire de solutions de transport et de logistique, officialise la nomination de Yann Fullenwarth à la direction générale de Dachser Cargoplus France et Maghreb.

Agé de 46 ans, Yann Fullenwarth a intégré Dachser France en 2007, en tant que responsable production de l’agence transport de Marseille. Entre 2008 et 2018, il assure la responsabilité des agences de Toulon, puis de celle de Nice pour devenir general manager Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2012. De 2018 à 2021, il devient country manager de Dachser en Tunisie.

Un large périmètre d’activité

Yann Fullenwarth va poursuivre le travail engagé par Dominique Charbonnier visant à développer l’activité Dachser Cargoplus, qui gère les expéditions au départ de huit sites en France, en groupage (LCL) et camions complets (FTL) vers et au départ des pays du Maghreb, de la CEI et de la Turquie.

« Dachser Cargoplus propose également des solutions en camions complets pour des projets spécifiques en Europe », ajoute encore le groupe par voie de communiqué.