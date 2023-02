Dachser nomme M’Hamed Chraibi pour piloter sa croissance au Maghreb

Le spécialiste du transport et de la logistique Dachser annonce la promotion de M’Hamed Chraibi en tant que regional managing director de Dachser Maghreb, soit principalement le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.

Depuis quelques années, le groupe Dachser constate un développement significatif de son activité au Maghreb, notamment au Maroc et en Tunisie. En plus des belles opportunités logistiques qu’offre cette région à travers l’implantation ou les nouveaux investissements de grands industriels, cette croissance est liée à l’offre complète de services de transport routier, aérien et maritime et d’entreposage que Dachser peut proposer à ses clients.

Dachser France & Maghreb adapte son top management dans cette région qui devient névralgique et nomme un regional managing director, en la personne de M’Hamed Chraibi. Il va superviser l’Algérie, le Maroc et la Tunisie et intégrer le board du groupe.

Stimuler et piloter la croissance de Dachser au Maghreb

« Âgé de 41 ans, M’Hamed Chraibi a intégré Dachser Maroc en 2011 en tant que responsable du transport domestique à l'agence de Mohammedia, avant de devenir branch manager de cette même agence en 2012. Après avoir été general manager de la BAM Sud Maroc, M'Hamed Chraibi a pris les fonctions de country manager de Dachser Maroc en février 2018 », détaille un communiqué. Il fait donc valoir une connaissance très fine de ces marchés parfois complexes, notamment au niveau administratif. Il connaît aussi les processus et les exigences des activités de logistique et du transport international. Il aura pour principale mission de stimuler la croissance du groupe au Maghreb.

Rappelons que le groupe allemand Dachser est présent dans 42 pays, avec un maillage mondial de 387 sites. Son chiffre d’affaires annuel dépasse les 7 milliards d’euros. En France, Dachser compte plus de 3 000 collaborateurs répartis sur 68 sites et réalise un chiffre d’affaires de 782 millions d’euros.