Dachser ouvre trois nouvelles classes de formation en alternance

Spécialiste du transport et de la logistique, Dachser s’associe avec l’Institut supérieur de transport et de la logistique internationale pour ouvrir deux nouvelles classes à Lyon et à Paris, en septembre 2022. Une troisième classe sera aussi ouverte avec l’Université de Nantes.

Dachser France compte aujourd’hui plus de 400 alternants et stagiaires et prévoit d’en recruter plus de 250 pour cette rentrée 2022. « Les alternants bénéficient d’une formation sur le terrain qui leur permet de collaborer avec des experts issus de différents métiers du groupe, de développer leurs compétences et de construire leur propre projet professionnel », précise un porte-parole du groupe.

45 places à pourvoir en transport et/ou logistique

La création des classes Dachser au sein de l’ISTELI (Institut supérieur de transport et de la logistique internationale) répond aux besoins spécifiques des métiers du transport et de la logistique. A l’issue de ce cursus, titulaires d’un Bac +3 RPTL (Responsable de Production Transport et Logistique), les jeunes étudiants sont pleinement opérationnels et maîtrisent les outils spécifiques de Dachser. Ils ont alors accès à des postes en lien avec l’exploitation, le commerce, le service clients, etc.

Par ailleurs, Dachser renforce également son partenariat avec l’Université de Nantes et propose aux étudiants issus d’un cursus Bac +2 d’intégrer la Licence professionnelle Logistique et Transports Internationaux en alternance durant un an. Tout au long de cette licence, les étudiants bénéficieront d’interventions de professionnels Dachser venus les former à différentes thématiques.

Dachser France recrute donc 45 étudiants de niveau Bac +2 ayant un profil transport et/ou logistique sur les régions nantaise, parisienne et lyonnaise.

Une première promotion prometteuse

« L’alternance est un véritable tremplin vers l’emploi. La démarche de Dachser consiste à accompagner les jeunes pour favoriser leur insertion professionnelle et préparer notre génération de collaborateurs de demain. Après l’ouverture de la première classe à Nantes l’an dernier, nous constatons que les étudiants diplômés seront bien opérationnels et prêts à prendre leurs fonctions de manière autonome au sein du groupe en septembre prochain. Forts de ce succès, nous avons naturellement décidé d’élargir cette démarche vertueuse à d’autres grandes villes françaises », souligne Valérie Raveleau, directrice développement RH chez Dachser France.

