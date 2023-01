Dachser réalise une belle opération de croissance externe en Hollande

Dachser annonce avoir pris le contrôle de Transportgroep A. Müller B.V., dont le siège est situé à Holten, aux Pays-Bas. Le groupe se positionne ainsi comme le leader du transport et de la logistique de produits alimentaires sur ce marché.

Dachser officialise le rachat de Transportgroep A. Müller B.V., qui fait partie d'un holding familial et est surtout connu sur le marché sous le nom commercial de Müller Fresh Food Logistics. En 2021, Transportgroep A. Müller B.V. employait 770 employés spécialisés dans la logistique de produits alimentaires (ambiants, frais, surgélés), pour un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros, ce qui en fait une référence du secteur aux Pays-Bas. Cette acquisition inclut la vaste flotte du prestataire logistique néerlandais.

A lire aussi : Dachser accélère la transition énergétique de sa flotte de véhicules

Une flotte de 350 camions et 400 remorques à intégrer

Aux Pays-Bas, Müller exploite cinq sites, qui seront conservés et le président Jan-Peter Müller restera à la tête de l'entreprise, soutenu par son comité de direction. Les clients de Dachser pourront donc s'appuyer sur le réseau de distribution très dense de Müller aux Pays-Bas, sachant que l'entreprise dessert ce réseau avec sa propre flotte de 350 camions et 400 remorques, ainsi qu'avec plus de 400 chauffeurs salariés.

Dachser renforce ainsi sa présence aux Pays-Bas où le groupe est présent depuis 1975 et où il emploie aujourd'hui 1 300 collaborateurs, répartis sur 12 sites.

Un rachat stratégique pour les clients allemands de Dachser notamment

« Pour Müller, cette acquisition ouvre un potentiel de croissance considérable au sein d'une entreprise familiale internationale en pleine expansion. Cela crée une perspective excellente et fiable, en particulier pour nos employés », se réjouit Jan-Peter Müller, président de Müller. « Pour Dachser, l'acquisition de Müller aux Pays-Bas est une étape importante vers l'expansion de nos activités commerciales au Benelux. Avec cette acquisition, nous garantissons une capacité de distribution de haute qualité pour nos clients allemands et européens sur le marché alimentaire clé des Pays-Bas », souligne pour sa part Alfred Miller, managing director de Dachser Food Logistics.

A lire aussi : Dachser s'engage à acheter 50 Mercedes-Benz eActros LongHaul