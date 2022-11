Dachser s’agrandit et recrute à Salon-de-Provence

Dachser annonce l’agrandissement de son entrepôt de Salon-de-Provence, un investissement qui s'inscrit dans le cadre du développement croissant de l'activité du groupe dans le département des Bouches-du-Rhône.

« Présent depuis plus de 38 ans dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Dachser se développe pour répondre aux besoins et à l'évolution des exigences de ses clients. L'extension du site, situé à proximité de Miramas et de Grans, va nous permettre d'accroître nos capacités logistiques et d'ancrer Dachser comme un partenaire économique majeur et fiable dans la région », se réjouit Guénaël Rousselot, general manager de Dachser Côte d'Azur et Provence.

17 postes à pourvoir

Le site sera étendu de 12 000 m², ce qui va porter la surface totale à 36 000 m², soit une capacité de stockage supplémentaire de 16 000 palettes. Une extension qui va permettre au groupe de mieux répondre à la demande croissante de ses clients dans les secteurs du bâtiment, de la cosmétique, de l'automobile et de l'agriculture.

La direction de Dachser prévoit d’ores et déjà une nouvelle extension à l’horizon 2025, mais en attendant, elle va lancer une campagne de recrutement pour accompagner cette première tranche d’agrandissement. Le groupe compte recruter 17 nouveaux collaborateurs pour des postes administratifs, de caristes, préparateurs de commande, réceptionnaires, agents de quai et responsables d’équipe.

