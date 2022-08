Dachser va mettre à la route de nouveaux camions à hydrogène

Dachser poursuit les essais de camions zéro émission et prévoit, dès 2023, de mettre en service deux camions à pile à hydrogène (FCEV) en Allemagne. Dachser a retenu un Hyundai Xcient de 27 tonnes et un Enginius Bluepower de 19 tonnes pour ces nouveaux tests sur l’hydrogène.

Le groupe Dachser confirme ses expérimentations pour avancer vers une mobilité zéro émission et annonce deux nouvelles phases de test grandeur nature en 2023.

Le prestataire de services logistiques mettra en circulation un camion Hyundai Xcient de 27 tonnes à Magdebourg, en Allemagne, où il sera utilisé pour le service de messagerie, ainsi que pour des tractions régulières de nuit vers Berlin. Doté d’une capacité de chargement de 18 palettes et d’une autonomie de 400 kilomètres, ce camion peut être exploité par une équipe de deux personnes. Dachser forme actuellement les chauffeurs appelés à l’utiliser, tandis que des stations d’avitaillement en hydrogène seront disponibles à proximité des deux agences de Magdebourg et de Berlin. « La société H2 Delivery Truck Pool GmbH & Co. KG à Magdebourg est le partenaire de Dachser dans ce projet. Elle fait partie de H2 Green Power & Logistics GmbH, qui a présenté les véhicules utilitaires fonctionnant à l'hydrogène, comme le camion Hyundai Xcient FCEV, lors de son roadshow dans onze villes allemandes fin 2021 », précise un porte-parole du groupe.

Trouver la clé d'une livraison urbaine zéro émission

Par ailleurs, à partir de mi-2023, Dachser déploiera un camion Bluepower 1938 FCEV de la société Enginius de Brême, filiale du groupe Faun, pour les livraisons en centre-ville de Hambourg. Ce camion viendra compléter le concept Emission Free Delivery de Dachser, qui ne produit aucune émission locale et dont le lancement à Hambourg est prévu dès l'automne 2022. « Le Bluepower 1938 a un poids total autorisé de 19 tonnes métriques et peut transporter jusqu'à 18 palettes de marchandises avec sa remorque à caisse fixe. Son autonomie estimée à 250 kilomètres, plus réserve, est idéale pour les livraisons en centre-ville et offre également un potentiel de récupération très élevé », détaille le groupe en précisant que le ravitaillement s'effectuera à la station d'hydrogène de la HafenCity de Hambourg.

La mobilité lourde et l'hydrogène font bon ménage

« Dans le cadre d'une étude menée avec l'université des sciences appliquées de Kempten, nous avons déjà déterminé qu'il existe un potentiel considérable pour les camions à hydrogène dans le réseau de groupage européen de Dachser », explique Stefan Hohm, responsable du développement et membre du comité exécutif de Dachser.