Dacia a progressé en Europe en 2022

À l’occasion d’une conférence digitale, Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations de Dacia, a dressé le bilan commercial du constructeur pour le marché européen. En 2022, Dacia Europe a suivi la tendance à la hausse observée sur le marché français. Sur le Vieux Continent, la marque a totalisé 573 800 immatriculations, soit une progression de 6,8 % par rapport à 2021, alors que sur son périmètre de commercialisation, le marché accuse un recul de 5,5 % en 2022 par rapport à 2021.

Grâce à ses performances, Dacia solde un triple record en Europe. D’abord, sur le marché VP à particuliers, Dacia a établi une part de marché de 7,6 % contre 6,2 % en 2021. La marque consolide ainsi pour la deuxième année consécutive sa place sur le podium européen. De plus, Dacia enregistre 3,7 % de parts de marché dans la catégorie VP+VU, soit une progression de 0,5 point par rapport à 2021, et en VP à 4,2 %, soit une légère hausse de 0,7 point par rapport à 2021. « Les volumes de tous nos modèles ont progressé et presque tous nos marchés ont des performances à la hausse. C’est donc une performance collective que nous avons atteint en 2022 », résume Xavier Martinet. En somme, sur neuf territoires européens (+ Maroc), Dacia se hisse parmi les trois meilleurs constructeurs en termes de volumes de ventes.

Les modèles porteurs de la gamme

Les performances commerciales de la marque confirme la pertinence de son positionnement basé sur un rapport gamme/prix juste sur le marché. Les ventes ont été tirées par 4 modèles à commencer par le Sandero. Avec 229 500 ventes en 2022 (+1,2 %), le crossover est pour la sixième année consécutive le modèle le plus vendu à clients particuliers en Europe, mais aussi le deuxième modèle VP le plus vendu en Europe tous canaux de vente confondus. Le Duster suit la même tendance. Il conserve son classement de SUV le plus vendu à particuliers en Europe depuis 2018 et devient également le deuxième véhicule le plus vendu à particuliers en Europe derrière le Sandero. Il comptabilise 197 100 exemplaires vendus en 2022 (+5,8 %) tous pays confondus. Spring, la citadine 100 % électrique, a atteint 48 900 exemplaires vendus en 2022 (+75 %). Quant au Jogger, pour sa première année de commercialisation, il enregistre 56 800 véhicules vendus en 2022, et se place en deuxième position des véhicules du segment C hors SUV vendus à particuliers en Europe.

Quid du marché national

En France, premier marché de Dacia, la marque a immatriculé 130 800 VP en 2022, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2021, dans un marché en recul de 7,8 %. Cette performance se traduit par une hausse de part de marché d’un point pour atteindre 8,6 %, ce qui positionne la marque, pour la première fois de son histoire, à la troisième place du podium VP. Sur le canal des ventes à particuliers, Dacia affiche une part de marché de 15,8 %, en hausse de 1,3 point, signifiant que 1 client particulier sur 6 a choisi Dacia en 2022.

Prévisions pour 2023

Pour ce nouvel exercice, Dacia va poursuivre la transformation de son réseau de distribution pour correspondre à sa nouvelle identité commerciale. Lancé début 2022, ce projet a été mis en place sur 10 % des points de vente répartis à travers le monde.