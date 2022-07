Dacia confirme son succès auprès des particuliers au premier semestre

Dacia a immatriculé 277 885 véhicules au cours du premier semestre 2022. Un résultat en hausse de 5,9 % par rapport aux six premiers mois de l’année passée. Cette croissance reste rare parmi les constructeurs, dans un contexte difficile, notamment en raison des problèmes d’approvisionnements en composants. Le succès de Sandero et Duster ajouté aux bons débuts des Spring et Jogger conforte la troisième place de Dacia en Europe sur le marché VP auprès des particuliers. En effet, la firme a vendu 112 000 Sandero, soit une légère progression de 1,8 %. Duster a atteint 99 000 unités, en hausse de 5,5 %. La citadine électrique Spring a bien débuté sa carrière commerciale, avec 20 000 exemplaires écoulés. Enfin, le nouveau break familial Jogger a trouvé son public, avec 21 700 modèles immatriculés. Sur son périmètre de marché, la marque améliore sa part de marché de 0,8 %, pour atteindre 3,9 %.

Un niveau de commandes élevé

Le succès de Sandero et Duster auprès des particuliers s’explique notamment par des taux de conquête et de fidélité élevés. Ainsi, selon les données fournies par la marque, 76 % des acheteurs possédaient auparavant un véhicule d’une autre marque et 64 % des propriétaires de Dacia restent chez le constructeur. Cette caractéristique permet à Dacia d’enregistrer un niveau de commandes supérieur aux immatriculations. Ainsi, la Spring représenterait 5 000 commandes en moyenne chaque mois sur ce premier trimestre 2022. Enfin, le nouveau break Jogger profite de son positionnement et de ses versions 5 ou 7 places pour séduire de nombreux clients. Plus de 50 000 commandes auraient été reçues au cours du premier trimestre. Au-delà de ces modèles, près de 48 % des commandes globales des six premiers mois concernent la Spring électrique et les motorisations essence GPL ECO-G.