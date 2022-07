Dacia déploie les nouveaux standards intérieurs de ses concessions

Dacia poursuit le renouvellement de son image avec de nouveaux standards intérieurs pour ses showrooms. La marque avait déjà révélé la nouvelle identité extérieure de ses concessions en début d’année, dans la foulée du nouveau logo et des nouvelles couleurs. Dacia a choisi de mettre l’accent sur la fonctionnalité, la flexibilité, l’éco-responsabilité et la maîtrise des coûts. Le constructeur a choisi le Studio 5.5 pour concevoir ce nouvel espace. Ce studio de design est connu pour sa démarche qui consiste à faire du neuf avec du vieux. Trois formats ont été retenus, afin de s’adapter à toutes les dimensions de showrooms. Le mobilier peut notamment être déplacé et modifié. Les matériaux sont en grande partie recyclés et durables. Les socles sur lesquels reposent les meubles sont des briques en pneus recyclés et s’assemblent aux panneaux verticaux du mobilier. Pour la première fois depuis 2019, une gamme de produits dérivés fait son retour dans les points de vente à l’occasion de cette évolution. Toujours pensée sur la base de l’éco-responsabilité, cette ligne est en lien avec la nature et comprend un sac à dos, une casquette, une gourde et un imperméable.

Nouveau parcours physique et digital

La marque ne s’est pas contentée de modifier le style du showroom. Le parcours client a été simplifié, avec des zones identifiables et des messages clairs. Ainsi, les étapes sont définies sur des panneaux de couleur orange. Le client retrouve des espaces baptisés « Je choisis et j’essaie », « J’adapte mon financement et mes services » et « Je commande ma voiture et reste en contact ». Cette simplification s’accorde avec le parcours client digital, également revu pour l’occasion. Afin de rapprocher le vendeur de son client, les bureaux ont aussi été modifiés, afin que ces derniers soient côte à côte et non plus face à face. Un grand écran partagé leur permet de configurer ensemble le véhicule sélectionné. L’application Dacia AR complète ce dispositif pour montrer à l’acheteur sa future voiture en réalité augmentée à l’échelle 1. Déjà en place dans les concessions de Nanteuil-les-Meaux (77) et Reims (51), cette nouvelle identité intérieure devrait se déployer rapidement dans le réseau international. « Nous avons déjà reçu près de 700 projets pour l’extérieur et les chiffres augmentent rapidement. Nous allons désormais accompagner les pays pour aller encore plus vite sur les projets pour l’intérieur des showrooms », explique Thomas Brient, directeur Efficacité des ventes et du marketing de Dacia. L’objectif de la marque est de convertir 70 % des 2 500 sites du réseau primaire d’ici à la fin de l’année 2023.