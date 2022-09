Dacia dessine son avenir à travers Manifesto

Dacia déploie sa nouvelle identité sur toute sa gamme de modèles et présente le concept-car Manifesto. Un buggy pensé pour assurer une belle visibilité à la marque, qui assure cependant que certaines idées seront reprises sur les futures Dacia de série.

Dacia décline sa nouvelle identité de marque sur tous ses modèles. Un nouveau langage qui touche le logo, les couleurs, le réseau de distribution et les véhicules. Ce rafraîchissement va de pair avec une nouvelle orientation. Dacia est sorti du low-cost pour entrer dans l’ère de « l’essentiel ». Un essentiel « cool », comme se plaît à le souligner la marque. Pour illustrer cette décontraction, Dacia présente un concept-car prenant la forme d’un buggy ultra-moderne. Si ce type de carrosserie ne débarquera pas en grande série, plusieurs idées présentes sur ce véhicule pourraient se retrouver sur de futurs modèles de la marque. Ainsi, un plan de travail peut être déployé à la place du hayon arrière, tandis que le smartphone du conducteur s’intègre dans la planche de bord et se connecte au véhicule lui-même. Enfin, YouClip permet de fixer des accessoires facilement. Dans la conception du véhicule, les matériaux recyclés tiennent une place importante. Un pourcentage qui devra atteindre 20 % des plastiques pour la prochaine génération de Duster. Pour aller plus loin dans l’utilisation de matériaux écologiques, Dacia a choisi le liège pour le tableau de bord de Manifesto.

Une marque outdoor

Ce concept illustre également la notion de véhicule de loisir, qui prendra une place croissante dans l’avenir chez Dacia. La marque proposera des modèles et des équipements destinés aux loisirs en extérieur. « Nous voulons construire une gamme de produits qui renforce notre promesse de marque, en se basant sur l’essentiel et en adaptant nos véhicules aux usages outdoor », explique Lionel Jaillet, directeur de la performance produit de Dacia. Un développement qui se portera sur le segment C dans un proche avenir. Ainsi, le concept de grand SUV présenté lors de la révélation de la nouvelle identité de marque de Dacia pourrait arriver en série. Cependant, la marque ne s’arrêtera pas à un seul modèle sur ce segment. Son succès en Europe auprès des clients particuliers offre à Dacia un fort potentiel.