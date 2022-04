Dacia distinguée par plusieurs prix pour sa nouvelle image de marque

L’édition 2022 des Top/Com Grands Prix Corporate Business restera dans les mémoires des équipes de Dacia. La marque a obtenu deux prix qui viennent récompenser l’important travail mené sur son image, qui vient confirmer ses valeurs tout en soulignant sa montée en gamme.

Aller à l’essentiel

La marque a été distinguée dans la catégorie Design global (logo, emblème, charte graphique, identité sonore…). Le dessin des lettres est volontairement minimaliste souligne Julie Bokhobza, lead designer en charge de l’identité visuelle. « Nous nous sommes inspirés, pour créer le logo, d’objets empruntés aux univers du garage, de la mécanique : des engrenages, des chaînes, des outils etc. Autant d’objets auxquels on associe robustesse, fiabilité et fonctionnalité », précise-t-elle. La palette chromatique continue de relier Dacia aux codes de la nature et des activités outdoor.

Dacia remporte aussi le prix Identité sonore. Selon le test réalisé par le spécialiste Harris, 80 % des répondants estiment que les nouveaux sons et logo de Dacia s’accordent parfaitement, 70 % se positionnant en clients et deux tiers se sentant plus proches de la marque.

Modernisation et embourgeoisement soft

« Nous venons de lancer cinq produits majeurs en moins de dix-huit mois qui rencontrent tous un grand succès commercial. La nouvelle identité de marque devait traduire cette dynamique et cette modernisation sans pour autant trahir la promesse d’origine de Dacia qui est de proposer un rapport valeur/prix unique sur le marché », résume Xavier Martinet, responsable ventes et marketing de Dacia.