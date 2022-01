Dacia domine le marché VP à particuliers en France et en Roumanie

L’attractivité la marque se confirme avec des taux de conquête et de fidélité qui restent très élevés en 2021. Elle devrait se poursuivre en 2022 avec l’extension de l’offre produit et le lancement commercial au premier trimestre du nouveau Jogger.

Avec 537 095 véhicules vendus au cours des douze mois précédents, Dacia enregistre une hausse de 3,1 % son volume de ventes. Sur son périmètre de commercialisation, celle-ci augmente sa part de marché de 0,1 pt à 3,5 %. Selon les explications du constructeur, cette augmentation s’explique tout particulièrement par le succès de la nouvelle gamme auprès des clients particuliers, notamment les nouvelles générations de la Sandero (226 825 immatriculations en Europe en 2021) et du Duster (186 001 unités), sans oublier la Spring 100 % électrique qui totalise 27 876 exemplaires vendus et plus de 46 000 commandes à fin 2021.

L’année dernière, Dacia a atteint en Europe une part de marché record de 6,2 % sur le marché VP à particuliers, devenant ainsi pour la première fois la troisième marque la plus vendue en Europe sur ce canal. Dacia est la première marque VP à particuliers en France et en Roumanie, et figure parmi le top 5 dans neuf autres marchés européens : Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Autriche, Pologne, République-Tchèque, Hongrie et Croatie. Par ailleurs, en Allemagne, la marque se situe dans le top 10 et maintient également son leadership au Maroc.

« Dacia est aujourd’hui un véritable moteur de croissance pour Renault Group. 60 % des acheteurs de Dacia viennent de l’extérieur de Renault Group et 75 % de possesseurs de Dacia restent dans le groupe lors du renouvellement de leur véhicule, détaille Denis Le Vot, directeur général des marques Dacia et Lada. Cette conquête se fait notamment grâce aux finitions supérieures de chaque modèle que les clients plébiscitent. Les hausses de volumes et de parts de marché confirment que DACIA séduit une cible de plus en plus large ».

Perspectives et ambitions pour 2022

L’année 2022 verra l’arrivée de la Dacia Jogger, conçue pour les familles grâce à ses cinq ou sept places. Commercialisé depuis le 3 décembre 2021 à un prix d'attaque de l'ordre de 14 990 euros (finition Essentiel, version 5 places, motorisation ECO-G 100), son arrivée en concession est prévue à partir de mars 2022. En parallèle, le déploiement du plan stratégique se poursuivra en 2022 avec la mise en place de la nouvelle identité de marque, à la fois dans le réseau à partir du premier semestre et sur les produits, prévu en fin d’année.