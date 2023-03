Dacia favorise l'insertion professionnelle des publics précaires

Selon le rapport annuel Club Mobilité 2021, 54 % des personnes vivant dans un foyer avec moins de 1 000 euros par mois déclarent refuser une formation ou un emploi faute d’avoir accès à un moyen de transport (en commun ou personnel). Avec son programme de mobilité solidaire CareMakers mis en place en 2019, Dacia (Renault Group) veut lever le frein de la mobilité, facteur de précarité dans de nombreuses zones rurales. Pour y prétendre, les bénéficiaires doivent constituer un dossier pour souscrire à un microcrédit automobile. Une chance puisque dans bien des cas, le recours au crédit automobile classique leur est difficile, voire impossible du fait de leur situation personnelle (interdit bancaire, surendettement, demandeur d’emploi, intérimaire, RSA, CDD, minima sociaux, etc.). Le financement n’est accordé que dans le but de permettre une insertion sociale et professionnelle par un accès à l’emploi ou le maintien dans celui-ci. Son montant varie entre 300 et 8 000 euros et est remboursable par petites mensualités, sur une durée de 6 à 48 mois.

2 000 bénéficiaires depuis 2019

Une fois l’offre solidaire accordée, les bénéficiaires ont la possibilité d’acheter directement à un prix préférentiel ou de louer sur une longue durée avec option d’achat (LOA) un véhicule neuf de la marque Dacia. En outre, cette offre est cumulable avec différentes aides gouvernementales comme la prime à la casse, ou le bonus écologique.

Cette offre solidaire Dacia rassemble divers partenaires comme des garages solidaires, organismes de financement (dont Mobilize Financial Services), organisations publiques et privées, associations œuvrant pour l’inclusion ou encore des bénévoles. À ce jour, 2 000 personnes ont ainsi pu accéder à des véhicules neufs Dacia, notamment via le microcrédit.