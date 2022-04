Dacia franchit le cap des 10 millions de véhicules produits

Dacia n’en finit pas de grandir. La marque d’origine roumaine vient de franchir la barre des 10 millions de véhicules produits depuis sa naissance en 1968. Une croissance largement due au repositionnement entamé par Renault à partir de la reprise du constructeur roumain en 1999. En effet, Dacia a fabriqué 8 millions de véhicules depuis cette date, contre 2 millions auparavant. L’arrivée de la Logan aura été le détonateur de cette croissance. La voiture « low cost » voulue par quelques membres de la direction de Renault a marqué les esprits et s’est écoulée à 1,95 millions d’unités dans ses versions berline et break (MCV). Cependant, cette Logan n’a pas encore dépassé la 1300 et ses variantes, assemblées pendant près de 35 ans à 2,3 millions d’exemplaires. Il faudra attendre le succès toujours en cours de Sandero pour dépasser cette 1300.

Succès populaire

La réussite de Dacia se situe dans la simplicité de ses véhicules et un positionnement prix attractif. La marque est passée d’une stratégie de « low cost » à un positionnement de bon rapport qualité prix. « Ce résultat témoigne de la réussite d’une vision pragmatique de l’automobile, centrée sur ce qui est réellement essentiel pour nos clients » souligne Denis Le Vot, directeur général de Dacia et Lada. Cette vision se décline aujourd’hui sur l’électrique avec la Spring et arrivera bientôt sur un nouveau segment avec le futur grand SUV basé sur le concept Bigster.