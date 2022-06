Dacia investit Snapchat pour présenter sa nouvelle identité

Les - très jeunes - clients sont davantage présents sur les réseaux sociaux et les constructeurs l’ont bien compris. Alors que Volkswagen et Renault sont arrivés sur TikTok début juin dernier, Dacia a décidé de réinvestir la plateforme au fantôme jaune, sorte de « nouveau concessionnaire ». Suite à un premier essai lors des lancements des modèles Sandero, Spring et le nouveau Jogger, la marque présente désormais l’intégralité de ses modèles sur Snapchat en réalité augmenté. « Notre volonté est d’élargir au maximum notre audience, d’aller chercher des cibles plus jeunes, confie Valérie Candeiller, directeur marketing de la communication de Dacia. Snapchat est une plateforme qui nous permet de le faire en proposant une expérience digitale différente ».

Pour conquérir de nouveaux clients et rajeunir sa clientèle, les constructeurs n’ont d’autres choix que de s’adapter aux nouveaux usages de consommation et de trouver des discours séduisants pour des utilisateurs n’étant pas toujours en capacité d’avoir le permis. « Outre la technologie de pointe de Snap, Dacia vient aussi chercher une audience très qualifiée, constate Raphaël Schwartz, responsable Automobile chez Snap Inc. Récemment, Médiamétrie a révélé le détail de l’audience de Snapchat en France, qui compte désormais 16,4 millions d’utilisateurs mensuels de plus de 25 ans. La croissance de l’audience en France est d’ailleurs particulièrement portée sur les 35 ans et plus : en deux ans, le nombre de visiteurs uniques de 35-49 ans a progressé de 62 % ».

Communiquer sur son identité

Pour Dacia, actuellement en pleine transformation identitaire, c’est donc l’occasion de faire découvrir au public son nouveau dress code, à savoir le nouvel emblème Dacia Link déployé sur l’ensemble des véhicules commandés depuis le 16 juin 2022 et dont la livraison est estimée au cours du quatrième trimestre 2022. Pour mémoire, le nouveau logo, positionné au centre de la calandre et des quatre roues, s’inspire de l’univers mécanique pour évoquer la robustesse. Il se compose des lettres D et C reliées entre elles dans le but de former le maillon d’une chaîne.