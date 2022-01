Dacia lance sa nouvelle signalétique chez LS Group

Dacia poursuit son changement d’image et déploie sa nouvelle identité dans le réseau. Le premier établissement aux nouvelles normes est la nouvelle concession de Melun du groupe LS Group. Ce premier site pilote a permis de finaliser le concept extérieur, qui sera décliné dans toutes les concessions européennes dans les mois à venir. Un changement total, puisque la marque délaisse le gris et le bleu pour adopter un vert kaki. Cependant, la marque souhaite rester dans la simplicité et s’attache surtout à moderniser son image et son réseau. Cette évolution va avec celle de la gamme, qui s’élargit, tout en restant accessible.

Standards intérieurs en gestation

Le déploiement de cette signalétique extérieure devrait se dérouler à partir du printemps dans l’ensemble du réseau. La marque met en avant la présence de fournisseurs européens pour ces nouveaux éléments extérieurs. Un avantage sensé garantir « la meilleure prestation au meilleur coût pour les concessionnaires Dacia ». L’atmosphère de cette nouvelle présentation extérieure met en avant une dimension « outdoor », qui va bien avec le Duster et les versions Stepway de plusieurs modèles, très appréciées des clients. Au-delà de la façade, deux totems complètent cette nouvelle signalétique, ainsi que plusieurs drapeaux, afin que la marque soit bien vue depuis l’extérieur. La prochaine étape sera le déploiement de la nouvelle ambiance intérieure des concessions, qui est encore en cours de gestation.