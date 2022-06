Dacia achève sa transformation visuelle

C’était un chantier d’un an, en trois étapes, qui touche à sa fin. Dans le cadre de son changement d’identité annoncé l’an passé, Dacia a progressivement transformé son visage dans l’espace public. La marque s’est d’abord attelée à faire évoluer ses supports de communication (communiqués de presse, spots publicitaires etc) qui ont adopté dès la mi-2021 la nouvelle police choisie pour le patronyme. Puis, début 2022, les concessions du réseau européen de distribution se sont parées de leur nouvelle robe extérieure kaki, remplaçant ainsi les teintes grise et bleue. Le premier établissement a avoir bénéficié fin janvier des nouvelles normes est la concession de Melun pilotée par le groupe LS Group.

Dernière étape

À compter du 16 juin, ce sera donc au tour de toute la gamme d’adopter le nouveau dress code à savoir le nouvel emblème Dacia Link, et de ponctuer cette refonte globale. Tous les véhicules neufs commandés dès lors – et dont la livraison est estimée au cours du quatrième trimestre 2022 - hériteront du nouveau logo, positionné au centre de la calandre et des quatre roues. Inspiré de l’univers mécanique pour évoquer la robustesse, celui-ci se compose des lettres D et C reliées entre elles dans le but de former le maillon d’une chaîne. Autre changement notable : l’insertion d’un logotype « volontairement minimaliste » à l’arrière des véhicules et sur le volant. « Le reveal de l’ensemble de la gamme Dacia à la nouvelle identité visuelle signe le troisième et ultime chapitre de la stratégie de déploiement qui a commencé il y a plus d’un an, rappelle Denis Le Vot, directeur général de Dacia. Ce nouvel univers est en phase avec nos valeurs - simple, robuste, authentique - sous une forme plus affirmée et plus moderne. Ce déploiement est une nouvelle impulsion visible pour Dacia dans la réalisation de ses ambitions ».

Par ailleurs d’autres modifications en termes de design viennent s’ajouter comme l’apparition de la teinte Gris Mégalithe pour les barres de toit, les skis avant et arrière, ainsi que les rétroviseurs extérieurs des Dacia Sandero Stepway, Spring et Duster. En amont des premières livraisons aux clients, Dacia prévoit de présenter publiquement ses véhicules équipés du nouveau logo à l’occasion du Mondial de Paris qui aura lieu du 17 au 23 octobre 2022.