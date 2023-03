Dacia Sharp, l’appli qui aide à configurer sa concession automobile

Revendiquant un outil malin et ludique, Dacia met en avant l’application Dacia Sharp. Elle permet aux concessionnaires de travailler sur la configuration de leur showroom et de mieux distinguer les espaces Renault et Dacia. Une transformation à l'agenda de la marque.

Depuis plusieurs mois, Thomas Dubruel et Vincent Despres, respectivement directeur commercial et directeur des ventes de Dacia France, et leurs équipes travaillent à une meilleure identification des espaces dédiés à Dacia dans les concessions, dans un souci de cohérence avec la nouvelle image et le nouveau logo. En effet, initialement, un corner pouvait suffire, mais l’importance prise par la marque et son nouveau positionnement, hors du territoire low-cost, intiment une mise en évidence plus marquée. Cependant, la direction de Dacia tient à ce que ces développements restent économiquement légers, restant fidèle à la philosophie de la marque.

Dacia doit avoir son propre espace d'exposition et son accueil après-vente

En dehors des cas où une concession Dacia existe à part entière, les dirigeants ont déterminé trois formats d’exposition qui correspondent aux différentes empreintes immobilières du réseau et aux différents potentiels des zones de chalandise. Le format Maxi prévoit une surface supérieure à 200 m2 pour cinq modèles exposés, voire plus, tandis que le format Mini retient une fourchette entre 60 et 100 m2 pour deux véhicules de la gamme. Au milieu vient s’intercaler le format Core, soit moins de 200 m2 d’exposition et quatre véhicules (soit le nombre de modèles actuels en attendant l’arrivée du grand SUV Bigster en 2025). « Cet effort de différenciation entre les univers de Renault et de Dacia va se retrouver systématiquement aussi à l’après-vente. C’est déjà le cas dans 68 % du réseau », soulignent Thomas Dubruel et Vincent Despres.

Rentabilité : le cercle vertueux de Dacia

Toujours dans une logique de maîtrise des coûts chez Dacia, la direction propose l’appli Sharp qui permet de configurer son showroom depuis son téléphone portable via l’Apple Store ou Play Store. Sans avoir une prétention d’expertise architecturale, c’est un outil facile à utiliser pour envisager l’aménagement de son espace d’exposition. Une appli ludique qui permet de positionner les véhicules, la signalétique, d’éventuelles cloisons, le mobilier, etc.

Ce souci d’économie reste bien entendu au service de la rentabilité, même s’il est toujours malaisé d’avancer une rentabilité moyenne Dacia, car toutes les affaires ne dissocient par Renault et Dacia. « Nous savons que cette rentabilité est bonne et qu’elle progresse. On peut y voir l’effet positif de la politique "zéro remise" conjugué avec la hausse des tarifs, l’amélioration du mix avec des modèles comme Spring et Jogger, ou encore une activité après-vente qui se densifie, encore en progression de + 5 % depuis le début de 2023, et un business VO qui se tient très bien, servi par des valeurs résiduelles de dix points supérieures à celles de la concurrence », soulignent Thomas Dubruel et Vincent Despres.

Une réflexion est ouverte sur le VO Dacia

Sur le véhicule d’occasion, c’est sur le CtoC que Dacia essaie de gagner du terrain. La marque réfléchit à l’équivalent d’un label pour les VO de Dacia sans sortir du périmètre Renew. Les offres de financement locatif doivent aussi permettre à Dacia de mieux capter ses VO et l’offre de LOA packagée avec l’entretien, lancée en mars 2022, va clairement dans ce sens. « D’une manière générale, notre taux d’intervention en financement est de l’ordre de 50 %, avec un essor marqué de la LOA et à un degré moindre, de la LLD », précise Thomas Dubruel.