Dacia Spring : quelles sont les habitudes de ses clients ?

Malgré un marché difficile, Dacia continue d’enregistrer de bonnes performances. « C’est manifeste en termes d’immatriculations, mais cela se vérifie aussi au niveau des commandes, car nous sommes stables sur un marché global orienté à - 10 % environ », pointe Thomas Dubruel, directeur commercial France de la marque. Depuis le début de 2023, Dacia a immatriculé 33 851 véhicules particuliers neufs, soit une part de marché hexagonale de 9,9 %. Sur le canal des particuliers, la marque rend une carte de 28 507 unités, soit 17,1 % de part, devant Renault soit dit en passant.

Sandero reste le véhicule le plus vendu à particuliers (12 872 unités), mais Thomas Dubruel aime rappeler que tous les modèles de la marque ont un poids significatif. Ainsi de Duster (5 674 unités) pourtant en fin de cycle, de Jogger (3 548 unités, avec 35 % du mix en hybride et 45 % du mix en GPL), et Spring (6 412 unités), « ce qui en fait le véhicule 100 % électrique le plus vendu en France » dixit Vincent Despres, directeur des ventes de Dacia France.

La finition haute Extreme pèse 80 % du mix de Spring

La Spring fête ses deux ans et a déjà séduit 108 000 clients en Europe, dont 48 900 en 2022 (+ 75 %). Le modèle se décline en deux versions, Essential à partir de 20 800 euros, et surtout Extreme, à partir de 22 300 euros, ce qui lui permet d’inaugurer le nouveau moteur Electric 65 (65 ch / 48 kW). « La finition Extreme représente 80 % du mix », soulignent Thomas Dubruel et ses équipes. Avec le moteur Electric 65, Spring gagne en polyvalence, se muant aussi en routière avec une autonomie de 220 km en cycle WLTP mixte (305 km en cycle WLTP city). Ses prestations sont aussi revues à la hausse grâce à des équipements plus élaborés, notamment le kit de navigation, et un accès à la charge DC (30 kW) en option. Une recharge de 0 à 80 % de la batterie peut dès lors s’effectuer en moins d’une heure.

Les clients de Spring font en moyenne 31 kilomètre par jour

Au niveau des usages des clients de Spring, l’analyse des remontées des données connectées fait apparaître que « le kilométrage quotidien moyen d’une Spring est de 31 km et 68 % des clients parcourent moins de 30 km par jour en moyenne ». Une charge peut donc couvrir des besoins hebdomadaires, même si les charges sont en fait plus régulières pour une durée moyenne inférieure à quatre heures. Les possesseurs de Spring réalisent en moyenne cinq trajets quotidiens pour une vitesse moyenne qui s’établit à 35 km/h. Chez les particuliers, 93 % sont des primo-accédants à la voiture électrique. Des données qui confirment un usage urbain et périurbain, en adéquation avec le positionnement du modèle. « La Spring est souvent la deuxième, voire la troisième, voiture de ménages multi-motorisés », souligne Thomas Dubruel. Ce qui confirme cette fois la montée en gamme de la marque qui quitte le territoire du low-cost. D’ailleurs, tous modèles confondus, Dacia compte aujourd’hui 30 % de clients venant du VO, contre plus de 50 % à ses débuts.

En outre, l’application My Dacia révèle que les fonctions les plus utilisées sont les suivantes : démarrage à distance de la climatisation, de la recharge et visualisation de l’état de charge.

Thomas Dubruel, directeur commercial France de Dacia.