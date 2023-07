Dacia surprend en se lançant dans le sport automobile et rejoint le rallye Dakar avec Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez

Dacia pose un nouveau jalon pour faire évoluer encore son image et compte bien marquer les esprits en intégrant le monde du sport automobile. La marque, qui se veut en phase avec son époque et les attentes des consommateurs, débarquera sur les pistes du Dakar dans deux ans en catégorie T1+ et crée d’ores et déjà son écurie en réunissant les pilotes automobiles Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez, grands connaisseurs du rallye-raid.

« Le Dakar est une course qui nous ressemble, commente Denis Le Vot, CEO de Dacia. Nous partageons des valeurs puisqu’il s’agit d’une aventure unique, humaine, sportive et technique. Dacia, de son côté, va là où on ne l’attend pas et trace son propre chemin. Nous sommes robustes et ‘outdoor’ avec des produits conçus pour la vie en plein air », poursuit-il.

Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez courront sous les couleurs Dacia dès les phases de test 2024. © : Mihai Stetcu / Red Bull Contentpool

« Incarner le futur du moteur thermique à basses émissions »

En intégrant le rallye Dakar, Dacia veut aussi faire la démonstration de son expertise technologique. « Le Dakar est un challenge responsable. C’est un banc d’essais pour les nouveaux moteurs et les solutions engagées pour la mobilité bas carbone, détaille Denis Le Vot. Alors que le GPL représente près de la moitié de nos ventes aujourd’hui, nous nous lancerons dans la compétition avec des carburants synthétiques produits par Aramco, fortement décarbonés et déjà disponibles. Notre ambition étant d’incarner l’avenir du moteur thermique à basses émissions », précise le patron de la marque.

En s’appuyant sur l’expertise de son partenaire Prodrive, la participation officielle de Dacia au Dakar est annoncée pour l’édition 2025. Les véhicules, qui pourraient bien découler du concept Manifesto présenté en septembre 2022 et dessiné pour le hors-piste, leurs caractéristiques techniques et les couleurs des équipes seront dévoilés début 2024.