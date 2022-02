Dacia veut convertir 40 % de son réseau aux nouvelles normes en 2022

Dacia modernise son image et ce nouveau look passe notamment par son réseau de distribution. La marque a révélé récemment le design extérieur de ses points de vente sur le site pilote de Melun (Seine et Marne), appartenant à LS Group. Ce changement important doit illustrer l’évolution de la marque, tout en conservant ses spécificités. Une équation peu évidente, puisqu’il s’agit de tourner le dos au « low cost » sans tomber dans une ambiance trop premium. Pourtant, il s’agit bien d’une montée en gamme pour Dacia, même si la simplicité reste de mise.

Une image plus moderne

La nouvelle image de Dacia a été conçue en interne, par le studio de design du constructeur. Elle se retrouve à tous les niveaux et ne concerne pas seulement le réseau. Les véhicules arboreront le nouveau logo sur leur calandre en fin d’année 2022. La firme souhaite faire basculer tous ses modèles vers la nouvelle identité au même moment, afin de ne pas donner un « coup de vieux » aux modèles qui conserveraient l’ancien logo. Pour accueillir ces véhicules, une large partie du réseau devrait déjà avoir adopté ses nouvelles couleurs. En effet, Dacia souhaite que 40 % de son réseau au niveau international soit aux nouvelles normes d’ici la fin de l’année. Une proportion qui représenterait 1 000 points de vente selon la marque. Cet objectif ne concerne que l’aspect extérieur des concessions, puisque l’ambiance intérieure n’a pas encore été révélée par Dacia. Cette dernière a été conçue par une agence extérieure et sera présentée sur un site pilote au deuxième quadrimestre selon la firme. « Une place importante sera également allouée au digital et au branding, à travers un nouveau parcours et une expérience client plus transparente, plus simple et plus différenciante » souligne un représentant de la marque. Un résultat qui devrait recourir à des codes couleurs similaires à ceux utilisés sur les façades. Ainsi, l’ambiance « outdoor » revendiquée par Dacia pour sa nouvelle identité devrait également prendre forme au sein des showrooms.

Les grands espaces au lieu du premium

Pour éviter d’aller vers une ambiance plus haut de gamme, Dacia a choisi d’emprunter la voie des « grands espaces ». Les couleurs kaki, sable et terracotta illustrent « l’esprit outdoor de la marque ». Une caractéristique engendrée par l’importance des finitions Stepway et du Duster dans les ventes de Dacia. Des véhicules vendus souvent dans les versions les plus haut-de-gamme, ce qui démontre le virage pris par la marque depuis de longues années. Si les clients ayant un petit budget constituent toujours une part des acquéreurs, la cible est aujourd’hui beaucoup plus large. La hausse des prix des véhicules neufs élargit la typologie des clients Dacia et la marque communique surtout sur la fiabilité et la présence d’équipements utiles, sans fioritures. Le temps du « low-cost » est révolu. Dacia se positionne de plus en plus comme un Skoda qui résisterait à la tentation du premium.