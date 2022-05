Daf Conseil, 10 ans de solutions web

On connaît principalement la société Daf Conseil pour ses formations et son assistance technique. Mais il est bon de rappeler que l’entreprise développe aussi depuis 10 ans des solutions full web : portail de gestion et d’animation réseau, CRM, DMS, audit et labellisation, etc.

« Toutes les applications full web proposées par Daf Conseil sont rapides, faciles à mettre en place et interfaçables avec les outils et bases de données des clients. Elles permettent aux enseignes de gérer, piloter et animer leurs réseaux très simplement. L’interface et l’ensemble des modules sont entièrement personnalisables aux couleurs et aux besoins de chaque réseau ou client et duplicables dans n’importe quelle langue ou pays », souligne Daf Conseil.

L’éditeur est en mesure de développer des modules spécifiques, à la demande. À titre d'exemple, l’équipe dédiée, composée de six développeurs, a dernièrement développé un module VN/VO pour une enseigne de réparation qui souhaitait que ses réparateurs puissent retrouver cette fonctionnalité dans leur interface.

À ce jour, une vingtaine d’enseignes de réparation VL, PL et Carrosserie, de groupes de distribution de pièces détachées et d’équipementiers ont opté pour des solutions full web de Daf Conseil. Au global, près de 7 000 réparateurs et autres professionnels de l’automobile utilisent au moins l’une de ses applications. En croissance, le pôle Solutions web de l'éditeur réalise un chiffre d’affaires d’un million d’euros, deux fois plus qu’il y a trois ans (14 % du chiffre d'affaires de l’entreprise). Parmi les dernières évolutions notables des solutions, on peut citer e-Recruit (module de recrutement d’adhérents) ou encore Cap Conquête (module de prospection de clients par SMS).

« En 10 ans, nous avons acquis une excellente connaissance des besoins multiples et variés des professionnels de la rechange indépendante. Au-delà des réseaux de distribution et de réparation automobile, avec qui nous avons noué une collaboration pérenne, notre offre s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’après-vente. Nous sommes de véritables partenaires à même d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques », indique Jacques de Leissègues, président de Daf Conseil.