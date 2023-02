Daf Conseil conserve la gestion des formations des mécaniciens et carrossiers VI

© Copyright (c) 2019 Aleksandar Malivuk/Shutterstock. No use without permission.

Le CFPA, organisme de formation de la FNA, et Daf Conseil ont de nouveau été sélectionnés par l'Opco Mobilités pour la gestion des formations techniques dédiées à la maintenance des véhicules industriels et à la carrosserie peinture VI, pour une période de trois ans. Ces formations, faisant partie du dispositif Compétences Emploi, accompagnent les mécaniciens et carrossiers dans leur montée en compétences sur les technologies d’aujourd’hui et de demain et bénéficient d'une prise en charge à 100 %, ni frais d’inscription ni avance de frais et une incitation financière additionnelle de 16 euros par heure de formation pour les salariés de TPE. Cette prise en charge concerne toutes les entreprises, à jour de la contribution à la formation professionnelle et de la contribution conventionnelle, et relevant de la convention collective des services de l’automobile.

Daf Conseil et le CFPA France ont été sélectionnés pour toutes les régions de France métropolitaine, à l’exception de la Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France. Les formations proposées couvrent aussi bien les interventions de type débosselage ou réparation des éléments plastiques que la colorimétrie, les applications de vernis ou encore le spot repair. Les formations Maintenance des véhicules industriels bénéficieront à environ 3 000 professionnels du véhicule industriel (VU, PL, bus & car) sur toutes les régions de France métropolitaine. Le programme comprend une quinzaine de formations, à savoir les habilitations électriques pour VI, VU et Bus, le montage, contrôle et paramétrage des chronotachygraphes et d’éthylotests, les interventions sur les moteurs nouvelle génération, les boîtes de vitesses, ponts et différentiels, la gestion des recharges de gaz, ou encore la réglementation PL et les exigences pour le contrôle technique, etc.