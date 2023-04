Daf Conseil explique la dépollution des VI à la norme Euro 6

L’assisteur et conseil historique de la profession accompagne les réparateurs voulant en savoir un peu plus sur le système SCR (réduction catalytique sélective) qui équipe aujourd’hui tous les véhicules industriels à la norme Euro 6. Daf Conseil donnera les explications et les bons conseils au cours d’un prochain Techni’Boost organisé en accès libre sur sa chaîne YouTube.

Pour cette nouvelle video Techni’Boost dédiée aux poids lourds, Daf Conseil propose aux internautes un focus sur le système SCR (réduction catalytique sélective) qui équipe aujourd’hui tous les véhicules industriels à la norme Euro 6.

Le formateur PL du spécialiste détaillera les composants nécessaires au fonctionnement du système SCR comme le calculateur, la pompe, la jauge et le système de pulvérisation de l’AdBlue, et présentera aux internautes les différents modèles disponibles selon les constructeurs. Il montrera ensuite comment le système ADBlue SCR permet de transformer les oxydes d'azote (NOx) en azote et en vapeur d'eau en détaillant les étapes et les réactions chimiques à l’intérieur du catalyseur. Pour finir, l’intervenant expliquera comment le système contrôle et assure son bon fonctionnement, via différentes sondes.

Ainsi, en 3 minutes, les internautes auront une vision globale de ce système visant à réduire drastiquement la quantité d’oxydes d’azote (NOx) dans les gaz d’échappement des moteurs diesel.