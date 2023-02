Daf Conseil forme les réparateurs et les carrossiers en partenariat avec le CFPA

L'Opco Mobilités a choisi le CFPA France (organisme de formation de la FNA) et DAF Conseil pour former les réparateurs et carrossiers aux technologies des véhicules légers pour une durée de trois ans dans toute la France métropolitaine, à l’exception de la Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France. Les deux partenaires ont ainsi pour mission d'accompagner les mécaniciens et carrossiers dans leur montée en compétences sur les technologies d’aujourd’hui et de demain. Ces formations font partie du dispositif Compétences Emploi, qui s’adresse aux salariés des entreprises de toute taille relevant de la convention collective des services de l’automobile. Au total (formations VI comprises), le dispositif est doté de 331 000 heures allouées, soit environ 110 000 heures par an prises en charge à 100 %, avec un lotissement par région. De plus, les TPE pourront bénéficier d'une indemnité financière de 16 euros par heure de formation pour compenser le départ en formation du salarié, directement versée à l’entreprise par l’Opco Mobilités, sous condition. « Nous ne le répéterons jamais assez : la formation est indispensable pour suivre les évolutions des véhicules. Les diagnostics sont de plus en plus complexes, les outils de plus en plus sophistiqués et nous assistons parallèlement à la transformation d’un parc avec notamment des véhicules hybrides ou électriques qui font leur entrée dans les ateliers. Mais la formation c’est aussi un formidable levier sur le long terme pour rester compétitif face à la concurrence, attirer les talents et fidéliser les équipes, sur un marché de l’emploi qui souffre de plus en plus de pénurie de main-d’œuvre », commente Jacques de Leissègues, président de Daf Conseil.

Les programmes comprennent :

Les formations Maintenance des véhicules légers , disponibles pour toutes les régions de France métropolitaine, comprennent plus d'une dizaine de formations comme le diagnostic, la maintenance, les interventions sur les véhicules électriques et hybrides.

Les formations Carrosserie Peinture couvrent les interventions de type débosselage ou réparation des éléments plastiques, la colorimétrie, les applications de vernis ou encore le spot repair.

« Tout est réuni pour donner un coup de boost à la formation. Le dispositif Compétences Emploi avec une prise en charge à 100 % permettra à de nombreux réparateurs et carrossiers d’accélérer la montée en compétences de leurs équipes. Il s’agit là d’une réelle opportunité pour les salariés de ces entreprises de se former aux dernières évolutions technologiques et de continuer à progresser dans un domaine qui se complexifie toujours et qui requiert un savoir-faire de plus en plus pointu », indique Gérald Sgobbo, président du CFPA France.