DAF Conseil rejoint la FIEV

Prestataire de services dans le domaine de la formation, de l’assistance technique et dans le développement de solutions logicielles destinées aux acteurs de la rechange automobile, DAF Conseil devient adhérent de la FIEV.

La FIEV, syndicat professionnel des équipementiers, des fabricants d'équipements de garage et de tous les autres apporteurs de solutions automotive, vient d’indiquer l’adhésion dans son organisation de la société DAF Conseil.

Bien connue des acteurs de l’après-vente automobile, la société DAF Conseil a pour mission de booster les performances de l’ensemble des acteurs de la rechange et de la réparation automobile et poids lourd afin de les aider à assimiler et anticiper les évolutions du marché.

La société, dirigée par Jacques de Leissegues, propose un vaste catalogue de formations, des solutions d’assistance technique/hotline téléphonique et des solutions logicielles pour les acteurs de la réparation automobile et poids lourd.