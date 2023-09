DAF Conseil renforce son assistance technique aux garages

Confrontés à des véhicules toujours plus technologiques, les garagistes sont en demande croissante d’assistance à la maintenance. Les hotlines se développent à l’image de celle du pionnier DAF Conseil qui imagine de nouvelles forment d’aides.

DAF Conseil, société spécialisée dans la formation et l’assistance technique dans le domaine des services de l’automobile, franchit une nouvelle étape dans le développement de sa hotline technique. Déjà pluridisciplinaire et multicanal, couvrant le diagnostic VL, PL, ainsi que les outils et les pièces, la hotline est désormais en capacité de proposer le service de « Remote Diag », une solution qui permet de contrôler à distance des interfaces de communication avec l’électronique du véhicule. Cette plateforme, qui affiche de grandes ambitions pour 2024, y compris à l'international, offre aux réparateurs la possibilité de faire réaliser à distance des opérations de diagnostics complexes, comme des mises à jour ou des téléchargements de software.

Automatiser au mieux l'assistance

La solution de Remote Diag s’appuie sur une gestion full web pour le traitement des tickets d’assistance. Une gestion soutenue par l'intelligence artificielle et une base de données de plus de 1,2 millions de cas de pannes. Bénéfice : les réponses aux questions des réparateurs sont fournies beaucoup plus rapidement avec un temps moyen par appel qui a été réduit de près de 15 % en 3 ans. DAF Conseil poursuit également son évolution en proposant d’échanger avec les réparateurs sous forme de « livechat » avec une version multilingue pour répondre aux besoins internationaux.

Élargissement du portefeuille clients

La demande croissante des réparateurs témoigne de l’efficacité de la hotline de DAF Conseil qui profite de 17 ans d’expérience. Elle est l’une des premières à avoir été mise en place. Au fil du temps, la société d’assistance est également devenue un partenaire des fabricants d'outils de diagnostic multimarques. L’entreprise a aussi gagné la confiance de trois équipementiers de premier rang.

« En 2018, notre taux de satisfaction était de 3,6 sur 5. Aujourd'hui, il est de 4. Cette progression témoigne de notre engagement constant envers nos clients » se réjouit Christophe de Leissègues, directeur général adjoint de DAF Conseil, en charge de l'activité hotline.

« Malgré la croissance rapide des ventes de véhicules électriques, il existe encore une disproportion très nette entre le marché et les demandes que nous pouvons avoir. Nous encourageons vivement les réparateurs à faire davantage appel à notre hotline pour les interventions sur les véhicules électriques et hybrides. C'est une opportunité pour eux de renforcer leur expertise, de monter en compétences et de s’adapter à l’évolution du marché » conclut le responsable.

Avec plus de 50 000 appels en 2022 et des perspectives prometteuses à court terme, DAF Conseil confirme son rôle de leader dans le domaine. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2022.