DAF Trucks démarre la production des XD et XF Electric au printemps 2023

Les premiers modèles XD et XF Electric quitteront, au printemps 2023, la chaîne d'assemblage de cette usine qui a nécessité dix-huit mois de travaux. DAF Trucks prévoit que la production atteindra plusieurs milliers de véhicules par an au cours des prochaines années, en adéquation avec la demande croissante de camions entièrement électriques.

La nouvelle usine dispose de deux chaînes d'assemblage. Les blocs batterie sont assemblés sur la chaîne de pré-assemblage, tandis que tous les composants haute-tension, y compris les batteries et la chaîne cinématique, sont montés sur le châssis sur la chaîne d'assemblage principale. Des contrôles approfondis sont ensuite effectués au niveau des derniers postes pour s'assurer que le camion est en parfait état de fonctionnement.

Du sur-mesure

Pour répondre aux souhaits de chaque client, les modèles XD et XF Electric sont conçus sur mesure. C'est pourquoi les chaînes cinématiques électriques Paccar sont modulaires. Outre la disponibilité de deux moteurs Paccar EX (avec six classes de performances différentes), les blocs batterie peuvent également être montés dans différentes positions sur le châssis, selon les besoins du client. Cela garantit une flexibilité maximale pour les carrossiers.

Deux packs de batteries possibles

Les modèles DAF XD et XF Electric ont été lancés lors du salon IAA de Hanovre en septembre 2022. Les chaînes cinématiques Paccar entièrement électriques fournissent des puissances comprises entre 170 et 350 kW (210 et 480 ch). Le constructeur propose également un choix de blocs de batterie grâce à une approche modulaire. Le plus petit bloc contient deux packs qui, ensemble, ont une capacité de 210 kWh et offrent une autonomie pouvant atteindre 200 kilomètres. Le plus grand bloc est doté de 5 packs d'une capacité de 525 kWh pour une autonomie de plus de 500 kilomètres. Les camions électriques sont parfaitement équipés pour une charge rapide et le plus grand bloc batterie peut être chargé de 0 à 80 % en à peine plus de 45 minutes.