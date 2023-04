DAF va démarrer la production des XD et XF Electric cet été

Officiellement inaugurée par Micky Adriaansens, ministre néerlandais des Affaires économiques et du climat, l’usine DAF d’assemblage de camions électriques à batterie va débuter la production des modèles XD et XF cet été.

Implantée sur le site de production historique de DAF à Eindhoven, aux Pays-Bas, la nouvelle usine d'assemblage de camions électriques du constructeur PL possède une superficie de 5 000 m2. Elle comprend deux chaînes de pré-assemblage pour la préparation des batteries et des modules d'entraînement électrique, composés de la batterie avant, de la boîte de dérivation haute tension et des équipements auxiliaires électriques. Ces composants clés, ainsi que le moteur électrique avec boîte de vitesses intégrée, sont montés sur le véhicule sur la chaîne d'assemblage principale, qui mesure près de 150 mètres de long.

DAF a construit cette usine d'assemblage dans le but de produire sa dernière génération de camions électriques à batterie. Disponibles dans une large gamme de configurations, les nouveaux DAF XD et XF Electric sont équipés de moteurs électriques Paccar et de batteries de 2 à 5 packs (210 à 525 kWh). L'approche modulaire permet d'adapter précisément les camions aux exigences et aux besoins des clients. Ces véhicules entièrement électriques offrent une autonomie pouvant atteindre 500 kilomètres. Avec une recharge rapide, jusqu'à 350 kW, les batteries peuvent être chargées à 80 % de leur capacité en seulement 45 minutes.

DAF compte produire des milliers de véhicules par an dans un avenir proche, en adéquation avec la demande croissante de camions entièrement électriques du marché.