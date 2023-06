DAF EcoCombi électrique rentre chez Vlot Logistics

Le transporteur néerlandais ouvre la voie de l'innovation et de l'utilisation de camions « zéro émission ». La société possède actuellement 10 camions électriques dans sa flotte, dont le nouveau DAF CF Electric EcoCombi. Celui-ci est utilisé en configuration porteur avec sellette, équipé d'un bras à crochet HIAB à commande électrique et d’une grue de 23 tonnes/mètre, avec une semi-remorque. L’attelage, en ordre de marche, affiche ainsi une longueur totale de 25,25 mètres. « Nous utilisons cette combinaison pour le transport de conteneurs », explique Rokus Vlot, directeur général et propriétaire de Vlot Logistics. « Avec l'EcoCombi, nous pouvons transporter simultanément trois conteneurs de 20 pieds, ce qui contribue à limiter le nombre de trajets. Une situation gagnant-gagnant pour le climat et les embouteillages. »

« Le transport électrique est entièrement intégré à nos activités », poursuit le patron. « Les conducteurs se sont familiarisés aux véhicules et nous avons modifié nos horaires pour une utilisation optimale de l'autonomie de 200 à 250 kilomètres, et pour savoir exactement quand les batteries des camions sont rechargées. »

Vlot Logistics dispose de sa propre station de charge haute puissance de 300 kW CC à Rotterdam, capable de recharger la batterie du DAF CF Electric jusqu'à 80 % en une heure. La majeure partie de l'énergie provient des panneaux solaires sur les toits des locaux de l'entreprise.