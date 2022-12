DAF équipe ses camions d’un nouveau système de direction électrohydraulique

Pour apporter plus d’efficacité et de maniabilité à ses camions équipés d’un essieu poussé directeur, DAF déploie une nouvelle génération de direction qui devient électrohydraulique.

Pour un meilleur rendement énergétique, des charges utiles plus élevées et une meilleure maniabilité, DAF lance un nouveau système de direction électrohydraulique (EHS) sur ses tracteurs et porteurs 6x2 équipés d'un essieu poussé directeur. Le nouveau système est disponible pour toute la gamme de camions nouvelle génération : XF, XG et XG+, ainsi que le modèle XD.

Les transports de matériaux agricoles et de construction particulièrement lourds bénéficient des avantages d'un essieu poussé directeur. celui-ci permet de manœuvrer avec précision, tout en offrant de bonnes capacités tout terrain et une charge utile encore plus élevée. Le nouveau système de direction électrohydraulique proposé par DAF succède à la variante mécanique. Les deux leviers d'attaque et la bielle pendante auxiliaire sont remplacés par une unité de pompe de direction à commande électronique, ce qui réduit le poids de 30 kg. Grâce à la réduction des frottements, le nouveau système permet également un gain de 0,3 % en matière de rendement énergétique. En outre, les composants du nouveau système prennent moins de place sur le châssis, ce qui permet d'augmenter le volume des réservoirs de carburant jusqu'à 40 % sur la version tracteur.

Direction précise, stabilité accrue

Le nouveau système de direction électrohydraulique calcule en permanence l'angle de braquage optimal pour l'essieu poussé directeur en fonction de la vitesse et de l'empattement, garantissant ainsi une direction très précise. Le rayon de braquage des modèles de châssis tracteurs et porteurs a été réduit de 12 %, pour une meilleure maniabilité. À des vitesses supérieures à 45 km/h, le nouvel essieu se bloque en position de ligne droite, garantissant ainsi une stabilité accrue du véhicule.