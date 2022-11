DAF investit la distribution avec le XD

Conçu pour la distribution et les applications spécialisées, le DAF XD succède au CF. Les ingénieurs néerlandais de la marque se sont fortement inspirés des modèles XF, XG de nouvelle génération en reprenant certaines caractéristiques comme l’aérodynamisme, les motorisations et l’aménagement intérieur avec, en ligne de mire, l’ergonomie du poste de conduite.

Une visibilité sans faille

Impérative sitôt que l’on aborde le transport en milieu urbain et périurbain, la visibilité a été incontestablement au centre de toutes les attentions lors de sa conception. Le XD est doté d'une cabine basse (plancher rabaissé de 170 mm), d'un grand pare-brise et de ceintures de caisse très basses, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de vision directe et indirecte. Sans oublier la présence de technologies de pointe telles que les systèmes de vision numérique Digital Vision System et Corner View. L’ajout d’une vitre latérale de porte permet d'avoir une vision directe sur le trottoir renforçant ainsi la sécurité des piétons et des deux-roues.

L’efficience au rendez-vous

Même si le rendement énergétique et les faibles émissions de CO2 sont obtenus grâce à l'aérodynamisme de la cabine, que l'on retrouve sur les nouveaux modèles longue distance de la marque, l’efficience du nouveau XD repose également sur la chaîne cinématique, qui comprend le 6 cylindres Paccar MX-11 disponible en 300 et 450 ch, une transmission automatisée TraXon de série et un système intelligent de post-traitement des gaz d'échappement.

Soin particulier au poste de conduite

Le constructeur a apporté un soin tout particulier à l’ergonomie du poste de conduite en privilégiant la proximité des commandes essentielles. Trois modèles de cabines (Day cab, Sleeper cab et Sleeper high cab), dont le volume peut atteindre 10 m3, sont proposés au catalogue afin de répondre aux nombreuses attentes des transporteurs sur ce segment.

La production du DAF XD a commencé dans une gamme complète de configurations d'essieux 4x2 et 6x2, et de chaînes cinématiques aussi bien pour les tracteurs que pour les porteurs. En début d’année, le constructeur proposera des groupes motopropulseurs alternatifs avec une place notable à l’électrique.