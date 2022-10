DAF lance de nouvelles chaînes cinématiques sur le LF

La nouvelle chaîne cinématique proposée par DAF sur sa série LF intègre la dernière transmission PowerLine entièrement automatique à 8 rapports. Celle-ci affiche des rapports de boîte optimaux avec une ascension des vitesses sans interruption de couple qui permet des changements de rapport en douceur avec un confort et une maniabilité d’un très bon niveau. De plus, les nouvelles transmissions offrent une très bonne maniabilité à basse vitesse, grâce à la fonction Urge-to-Move qui se déclenche lorsque la pédale de frein est relâchée. Les transmissions manuelles à 6 et 9 rapports resteront disponibles pour la série LF, tandis que les boîtes de vitesses Allison entièrement automatiques continueront d'être disponibles pour des applications spécialisées, telles que les véhicules de voirie et de lutte contre les incendies.

Les transmissions PowerLine sont accouplées aux nouveaux moteurs Paccar PX-5 4,5 litres 4 cylindres, disponible de 124 à 153 kW et PX-7 6,7 litres 6 cylindres, disponible de 167 à 227 kW, qui ont été entièrement repensés. Ces deux groupes se caractérisent par un nouveau bloc en fonte à graphite compact (CGI) léger et une culasse en fonte, de nouveaux pistons à faible friction, de nouveaux compresseurs très efficaces ainsi qu’un nouveau turbocompresseur à clapet de décharge.

Moins 7 % de carburant revendiqué

Notons que ces moteurs couplés aux transmissions PowerLine et associés à des rapports d'essieu arrière optimisés, permettent d'économiser jusqu'à 7 % de carburant, en fonction de l'application, améliorant ainsi la proposition commerciale de la série DAF LF dans le segment de la distribution.