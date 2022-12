DAF livre son premier LF équipé de la chaine cinématique Paccar

Le constructeur PL néerlandais DAF annonce la livraison du premier camion de distribution LF équipé de la toute nouvelle chaine cinématique Paccar à Farnborough Van & Truck Hire (FVTH), une société de location et de leasing disposant d'une flotte de plus de 600 camions, située au Royaume-Uni.

Pour un rendement énergétique jusqu'à 7 % supérieur, le constructeur néerlandais a récemment introduit une nouvelle gamme de groupes motopropulseurs pour la série de camions de distribution LF. La gamme comprend des moteurs Paccar PX-5 et PX-7 entièrement repensés et une nouvelle boîte de vitesses automatique PowerLine à 8 rapports.

Les PX-5 et PX-7 repensés et disponibles au catalogue de la marque en sept puissances au total, sont équipés d'un bloc en fonte compacte, léger et robuste, de pistons à faible friction, de nouveaux compresseurs efficaces et d'un nouveau turbocompresseur à clapet de décharge. Les moteurs, d'une puissance comprise entre 124 kW/170 cv et 227 kW/310 cv, développent un couple maximal à des régimes moteur encore plus bas et ainsi un rendement énergétique optimal.

Côté transmission, le DAF LF inclut la nouvelle transmission automatique PowerLine à 8 rapports. Le Powershift sans interruption de couple permet des changements de vitesses en douceur et une réponse rapide de l'accélérateur, pour une souplesse de conduite et un confort notables. La fonction « Urge-to-Move » offre une maniabilité exceptionnelle à basse vitesse, tandis que la large gamme de rapports, y compris la double surmultiplication et le « verrouillage » à partir de la première vitesse, aide à réduire la consommation de carburant de façon importante.

« L'ensemble de ces composants rend le camion LF encore plus facile et plus agréable à conduire », explique Tim Houghton, directeur général de FVTH. « Les conducteurs veulent simplement monter à bord et prendre la route. Or, le nouveau DAF LF fait passer ce paramètre à la vitesse supérieure. Et bien sûr, la perspective d'une amélioration de 7 % de l'économie de carburant grâce à la nouvelle chaîne cinématique est une bonne nouvelle pour tout le monde. »