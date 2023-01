DAF récompense ses meilleurs concessionnaires

Comme de coutume à cette période de l’année, DAF récompense ses concessionnaires camions les plus performants en 2022. Le distributeur allemand et autrichien Tschann Nutzfahrzeuge a obtenu le prix le plus convoité. Les groupes français Lefevre et Duclos ont aussi été distingués.

Comme il a l’habitude de le faire en début de chaque année, le groupe DAF a remis les prix à ses meilleurs concessionnaires en Europe. La cérémonie s’est tenue à Sitges, en Espagne, et le prix de « DAF International Dealer of the Year 2023 » est revenu au groupe Tschann Nutzfahrzeuge qui distribue la marque en Autriche, notamment à Salzbourg, et en Allemagne.

« C’est un de nos distributeurs historiques qui est partenaire de DAF depuis cinquante ans. Ses performances sont excellentes partout, notamment le commerce, la satisfaction clients et la formation. Mais le groupe est aussi très bon sur les pièces avec Paccar Parts et le financement avec Paccar Financial », soulignent de concert Harald Seidel et Richard Zink, respectivement président et directeur ventes et marketing de DAF Trucks.

Diversification vers l’électromobilité

Pour le financement, Gerrit-Jan Bas, directeur général de Paccar Financial Europe, a remis le prix au concessionnaire britannique Ford & Slater pour ses performances et son aptitude à accompagner les clients à dégager une meilleure rentabilité.

Dick Leek, directeur général de Paccar Parts Europe, a remis au concessionnaire polonais Firma Wanicki le trophée « International Paccar Parts Dealer of the Year », soulignant qu’il avait su développer son réseau et faire valoir un taux de service et de disponibilité des pièces très élevés. Et d’ajouter : « Et comme tous les meilleurs, il est déjà projeté vers l’avenir. Firma Wanicki a commencé à distribuer des infrastructures de charge Paccar et à proposer des livraisons zéro émission à ses clients ».

Deux concessionnaires français mis à l’honneur par DAF

Parmi les autres concessionnaires récompensés lors la soirée, on trouve deux groupes français.

Médaille d’or :

Groupe Lefevre (France), Van Tilburg Bastianen Group (Pologne), Garage H. Aerts (Belgique), D-Truck (Italie), Greenhous Group (Royaumle-Uni)

Médaille d’argent :

Duclos (France), Loven Trucks (Pays-Bas), Truck Trade (République tchèque), Over (Italie), Hergovisa (Espagne).