DAF Trucks : 1500 camions commandés par UK Asset Alliance Group

Asset Alliance Group, société britannique de leasing de camions, a convenu d'une commande avec DAF Trucks pour 1 500 nouveaux camions électriques et diesel. Les premières livraisons sont prévues dans le courant de l’année. Elles s’étaleront sur 3 ans. La commande inclura au moins 75 camions entièrement électriques. La commande comprend une combinaison de tracteurs DAF XF et XG pour le transport lourd longue distance, ainsi que de véhicules DAF LF et DAF XD équipés de chaînes cinématiques électriques et diesel pour la distribution et les applications professionnelles.

« Cette énorme commande nous permet de garantir le nombre de camions dont nous avons besoin pour maintenir la qualité de notre flotte et le haut niveau d'exploitation, permettant ainsi de continuer à fournir à nos clients existants des véhicules modernes et économes en carburant exceptionnels, tout en attirant de nouveaux clients avec le développement rapide du marché électrique » se félicite Marc Mellon, directeur de la gestion des actifs d'Asset Alliance Group.

Les nouvelles séries XD et XF Electric entreront en production d'ici peu

Achetés avec des packs complets de maintenance, les camions seront entretenus via le réseau de distributeurs DAF, qui exploite plus de 130 sites au Royaume-Uni et en Irlande. Basées sur les séries primées XF et XD, les nouvelles séries XD et XF Electric entreront en production d'ici peu. Les deux véhicules sont équipés de moteurs électriques PACCAR qui, combinés à des batteries modulaires, offrent une autonomie zéro émission pouvant atteindre 500 kilomètres selon les données de la marque. La série DAF LF offre une autonomie zéro émission d'environ 270 kilomètres.