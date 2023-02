DAF Trucks a performé en 2022

Avec une part de marché de 17,3 % sur le marché européen des poids lourds et une production totale de 68 000 unités, DAF Trucks se positionne comme leader dans six pays du Vieux Continent. Les performances du constructeur PL suédois ne sont certainement pas étrangères à la disponibilité au catalogue des séries XD, XF, XG et XG+ de nouvelle génération.

Malgré les pénuries de matériaux qui ont affecté l'ensemble de l'industrie automobile l'année dernière, DAF Trucks a poursuivi sa production et a même augmenté ses taux de fabrication, ce qui a entraîné des volumes de production record l'année dernière. En 2022, quelque 56 000 camions CF, XF, XG et XG+ de poids moyen et lourd sont sortis de la chaîne de production (49 000 en 2021), ainsi que 12 000 camions de distribution LF (11 000 en 2021), établissant ainsi un nouveau record de production.

Le constructeur néerlandais a augmenté sa part de marché en Europe dans le segment des plus de 16 tonnes à un niveau record de 17,3 % (15,9 % en 2021) et est devenu leader sur le marché au Royaume-Uni (31,1 %), aux Pays-Bas (32,5 %), en Belgique (23,6 %), en Pologne (22,4 %), en Hongrie (24,4 %) et en Bulgarie (26,4 %). Toujours leader sur le marché européen des tracteurs lourds, DAF est la première marque d'importation en Allemagne. Sur le segment des véhicules légers, le constructeur a réalisé une part de marché de 9,7 % (10,1 % en 2021) et continue d'être leader sur le marché au Royaume-Uni (37,5 %).

En France, deuxième plus gros marché européen, le Néerlandais devient le premier importateur de véhicules industriels (au-delà de 6 tonnes) et franchit la barre des 15 % sur le marché des 16 tonnes et plus, atteignant une part de marché record de 15,3 % avec plus de 6 000 immatriculations.

Belles performances à l’export

DAF a vendu plus de 7 500 camions en dehors de l'Union européenne en 2022. À Taïwan, il est resté le leader du marché des poids lourds parmi les fabricants européens. Des ventes records de camions ont été réalisées en Israël, en Colombie, en Équateur et en Australie.

Des véhicules mais aussi des moteurs

En 2022, DAF a expédié plus de 2 700 moteurs Paccar aux plus grands constructeurs d'autocars, d'autobus et de véhicules spéciaux dans le monde entier. Cela représente une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2021 (2 250 moteurs). Le constructeur néerlandais a commencé à livrer les premiers véhicules CF Military aux forces armées belges sur une commande totale de 879 véhicules à transmission intégrale, équipés ou non de cabines à l'épreuve des balles, qui seront livrés jusqu'en 2025.

« Selon les estimations, les immatriculations dans l'industrie des camions de plus de 16 tonnes sur le marché européen en 2023 représenteront entre 270 000 et 310 000 camions », a déclaré Harald Seidel, président de DAF Trucks. « Grâce à notre gamme complète de camions DAF XD, XF, XG et XG+ de nouvelle génération et à une série complète de camions électriques, DAF occupe une excellente position pour réaliser des performances exceptionnelles cette année encore. Grâce à nos camions de pointe, à nos services de qualité, ainsi qu'à nos merveilleux employés et distributeurs professionnels, nous sommes prêts pour la prochaine étape de notre réussite. »