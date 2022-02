DAF Trucks dresse un bilan positif de 2021

L'année 2021 a été imprévisible en raison de deux crises majeures : le Covid-19 et la pénurie des composants et de certaines pièces. DAF Trucks enregistre cependant environ 49 000 CF et XF sortis de la chaîne de production (contre 37 600 en 2020), ainsi qu'environ 11 000 camions de distribution LF, contre 9 000 en 2020. Cette hausse de production a permis au constructeur de garder sa place de leader aux Pays-Bas (28,5% PDM), au Royaume-Uni (29,4%), en Pologne (24,3%), en Hongrie (24,8%), en Bulgarie (23,8% PDM) et au Portugal avec 19% de part de marché. En ce qui concerne la France, DAF Trucks a écoulé plus de 5 500 unités et annonce un niveau de prises de commandes "très élevé" pour 2022. Enfin, le constructeur a a vendu 8 600 camions en dehors de l'Union européenne en 2021, contre 5 900 en 2020. La marque compte poursuivre sa croissance en 2022. Harry Wolters, président de DAF Trucks, commente « La reprise de l'économie crée une demande croissante de camions en Europe. Avec la nouvelle génération DAF XF, XG et XG⁺, DAF dispose de produits d'excellence pour faire face à cette demande. Il s'agit des premiers et des seuls camions sur le marché à respecter la nouvelle réglementation européenne en matière de masses et de dimensions des véhicules. Cela signifie que les modèles XF, XG et XG⁺ ont établi une nouvelle référence dans les domaines de l'efficacité, de la sécurité et du confort du conducteur. »

DAF Trucks s'est également vu remettre deux prix. Les nouveaux modèles XF, XG et XG+ ont été élus International Truck of the Year 2022et le DAF XF H2, doté d'un moteur à combustion d'hydrogène, a remporté le Truck Innovation Award 2022.