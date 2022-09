DAF Trucks livre son premier LF Electric

DAF Trucks a commencé la livraison de son camion de distribution urbaine LF Electric au Pays-Bas. Cela fait suite aux premières livraisons de CF Electric qui a débuté en 2018. Le CF Electric affiche une autonomie en tout électrique d'environ 200 kilomètres. Une planification efficace et une charge intelligente des batteries permettent aux clients de faire jusqu'à 500 kilomètres par jour.

Tandis que le CF Electric vise davantage l'approvisionnement régional des supermarchés et les services de collecte des ordures, le LF Electric est quant à lui plus adapté aux tâches de distribution plus légères, grâce à ses dimensions compactes. Le camion est disponible en version porteur de 19 tonnes (empattement de 5,30 ou 5,85 mètres) avec une charge utile de 11 700 kilogrammes. Il est équipé d'un moteur électrique de 260 kW (capacité de pointe de 370 kW) alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate de 282 kWh (252 kWh effectifs). Le LF Electric atteint ainsi une autonomie maximale de 280 kilomètres, « ce qui est plus que suffisant pour desservir les itinéraires quotidiens généralement empruntés pour la distribution au centre-ville » affirme la marque

Charge lente comme rapide

Avec la charge lente (400 V CA, 22 kW, triphasé), la batterie peut être chargée de 20 % à 80 % en 6,5 heures. Une charge complète (de 0 % à 100 %) dure 12 heures. La charge rapide (650 V CC, 150 kW) est également possible. La batterie peut alors être chargée de 20 % à 80 % en seulement 60 minutes, ou en 2 heures dans le cas d'une charge complète.