DAF Trucks modifie son conseil d'administration

DAF Trucks promeut Harry Wolters au poste de directeur général chaîne cinématique & électrification au sein de Paccar Corporation à compter du 1er août 2022. Il sera remplacé dans ses fonctions de vice-président de Paccar et de président de DAF Trucks par Harald Seidel.

Diplômé de l'Université d'Eindhoven, Harry Wolters travaille depuis 26 ans chez Paccar. Il a occupé divers postes au sein de DAF Trucks, comme ceux de directeur d'usine d'assemblage de camions, directeur des ressources humaines, directeur des opérations ou encore directeur des ventes européennes. Il a été promu en 2018 au poste de vice-président de Paccar et président de DAF Trucks. En tant que directeur général chaîne cinématique & électrification au sein de Paccar Corporation, Harry Wolters va s'installer à Bellevue dans l'état de Washington (États-Unis) et il rapportera à John Rich, directeur de la technologie et vice-président de Paccar.

De son côté, Harald Seidel, qui succède à compter du 1er août à Harry Wolters en tant que vice-président de Paccar et de président de DAF Trucks, est diplômé de l'Université de Tilburg et de l'Université d'Amsterdam. Il a rejoint DAF en 2001 et a occupé différentes fonctions au sein de l'organisation des finances et du contrôle de DAF. Depuis 2017, il occupait les fonctions de directeur financier et membre du conseil d'administration de DAF. Dans ses nouvelles fonctions, Harald Seidel rapportera à Harrie Schippers, président et directeur financier de Paccar.