DAF Trucks : phase finale de développement des camions de distribution de nouvelle génération

En collaboration avec ses principaux clients, DAF Trucks a lancé une série de tests pour finaliser le développement de sa nouvelle génération de camions de distribution. « Ces camions partageront l'ADN inégalé des modèles XF, XG et XG⁺ » commente la marque. Les camions de distribution utilisent la même plateforme que les nouveaux poids lourds longue distance en tenant compte des nouvelles réglementations européennes en matière de masses et de dimensions. Ils « repousseront » les limites en termes de sécurité routière, d'efficacité et de faibles émissions, ainsi que de confort du conducteur.

La commercialisation des modèles XF, XG et XG⁺ a été un franc succès dans toute l'Europe avec un carnet de commandes de près de 20 000 unités avant le lancement officiel de la production début novembre. « Grâce aux modèles révolutionnaires XF, XG et XG+, DAF a ouvert la voie à l'avenir du transport lourd longue distance », a commenté Ron Borsboom, directeur général développement de produits. Et de poursuivre : « Maintenant, nous sommes sur le point de lancer l'avenir de la distribution régionale et nationale également. Visibilité directe, position des sièges, ergonomie, ajustement et finition : tout sera d'un tout nouveau standing et sera accompagné d'une efficacité, d'une tenue de route et d'une maniabilité supérieures. »

DAF dévoilera ses camions de distribution de nouvelle génération au cours du deuxième semestre de l'année. La nouvelle série sera disponible en plus de la vaste gamme des camions CF.