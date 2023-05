Einride commande 50 camions XD Electric à DAF

La société de transport suédoise Einrid, spécialisée dans les véhicules électriques et premier fournisseur mondial de technologie de navigation numérique, électrique et autonome, a signé une lettre d’intention avec DAF pour la livraison de 50 camions XD Electric.

La commande d'Einride comprendra des camions électriques DAF XD dans une large gamme de spécifications, que la société déploiera avec différents clients. Les véhicules seront équipés de trois à cinq batteries pour une autonomie « zéro émission » allant jusqu'à 500 kilomètres. Tous les véhicules sont livrés avec les offres de réparations et d'entretien du constructeur qui seront réalisées dans son réseau fort de plus de 1 100 sites implantés dans toute l'Europe.

Aujourd'hui, Einride opère aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, en Norvège, en Allemagne et dans la région du Benelux. La société est plébiscitée par de grandes entreprises qui utilisent sa solution prête à l'emploi pour électrifier leur transport. « Einride s'engage à sélectionner les plus grands fabricants de camions offrant les meilleures performances techniques du secteur. Nous avons trouvé en DAF un excellent partenaire pour nous permettre de continuer à développer notre flotte mondiale de véhicules électriques », déclare Robert Ziegler, directeur général Europe chez Einride. « En tirant parti de l'avantage technologique fourni par DAF, et en l'associant à nos propres solutions de mobilité des marchandises, nous avons pour objectif de définir une nouvelle référence en matière de transport efficace et durable, tout en répondant aux besoins en constante évolution de nos clients. »

Développés en vue d'une distribution et d'applications professionnelles zéro émission, il convient de rappeler que les véhicules électriques de nouvelle génération DAF XD et XF sont alimentés par des moteurs électriques Paccar EX-D1 et EX-D2. Les groupes motopropulseurs sont alimentés par deux à cinq batteries d'une puissance allant jusqu'à 525 kWh. Cela permet d'atteindre une « autonomie zéro émission » maximale de 500 kilomètres avec une seule charge de batterie. Les camions peuvent même parcourir jusqu'à 1 000 kilomètres par jour, en mode entièrement électrique, grâce à une stratégie de charge efficace. Ces camions sont produits dans la nouvelle usine d'assemblage de la marque, mise en service en avril 2023.