Daher passe au biocarburant PUR-XTL

Daher poursuit son plan stratégique « Take off 2027 ». Il vient d'inaugurer sur son site logistique Corlog – près de Toulouse –, avec le soutien financier de l’État et de la région Occitanie, une première cuve à biocarburant PUR-XTL d'Altens, spécialiste des carburants alternatifs 100 % renouvelables. Le site toulousain assure notamment des prestations de réception, stockage, préparation d’ensembles et livraison sur les diverses chaînes d’assemblage d’Airbus. Depuis fin 2022, le biocarburant PUR-XTL d’Altens est en cours de déploiement à tous les véhicules de transport diesel de Daher et permet de réduire de près de 90 % les émissions de CO2 des véhicules. Pour mémoire, ce biocarburant, issu de l’économie circulaire, est produit à partir du recyclage d’huiles alimentaires, graisses animales et autres matières résiduelles. Il apporte une puissance équivalente au diesel, sans aucune surconsommation, ni nécessité d’entretien additionnel. L’ensemble de la mise en place du dispositif et du ravitaillement en carburant alternatif chez Daher sont assurés par Altens. Le biocarburant n’étant pas disponible à la pompe, Daher a décidé d’installer une cuve de 30 000 litres sur son site toulousain afin de réaliser tous les trajets locaux en PUR-XTL.

De plus, Daher va installer une seconde cuve sur le site de Roissy en 2024 pour, d’une part, assurer les trajets locaux en biocarburant et, d’autre part, créer une route 100 % biocarburant entre Toulouse, Roissy et Hambourg (80 % du kilométrage total de la flotte de camions Daher). Côté allemand, les stations-service proposeront du biocarburant dès cette année et permettront ainsi d’alimenter les véhicules au départ d’Hambourg.