Daimler devient Mercedes-Benz Group

C’est officiel, après Daimler-Benz AG puis Daimler-Chrysler et enfin Daimler AG, le constructeur de Stuttgart répond désormais au nom Mercedes-Benz Group depuis le 1er février 2022. Suite à la réorganisation du groupe Daimler d'origine, le nouveau groupe Mercedes-Benz détient toujours une participation minoritaire de 35 % dans Daimler Truck Holding AG (qui a été lancé en tant que société indépendante le 10 décembre 2021 à la Bourse de Francfort), dont environ 5 % sont détenus dans ses fonds de pension. « Le changement de nom en Mercedes-Benz Group AG souligne notre nouvelle orientation stratégique, commente Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG. Ce faisant, nous voulons indiquer clairement où se trouve le cœur de notre entreprise : construire les voitures les plus désirables au monde. L'étoile Mercedes a toujours été une promesse d'avenir : changer le présent pour l'améliorer. Nous voulons poursuivre cet héritage de nos fondateurs en prenant la tête de la mobilité électrique et des logiciels pour véhicules ». En séparant la division poids-lourds Daimler Truck, le nouveau groupe Mercedes-Benz se concentre désormais sur ses marques de voitures particulières Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que sur les véhicules utilitaires.

Parallèlement au changement de nom de Daimler AG, Daimler Mobility AG adapte également sa marque : sous le nom de Mercedes-Benz Mobility AG, l'entreprise propose des services de mobilité pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires dans les domaines du financement, du leasing et de l'assurance. En outre, la division finance et mobilité permet aux clients de Mercedes-Benz d'utiliser leurs véhicules de manière flexible grâce à des modèles de location et d'abonnement, à la gestion de flotte et à des services numériques pour la recharge et le paiement.