Daimler poursuit ses recherches sur le Freightliner SuperTrucks II

Dans le cadre du programme SuperTruck, les ingénieurs de Daimler Truck North America (DTNA), filiale de Daimler Truck effectuent des recherches sur les technologies de la prochaine génération de camions commerciaux lourds, les moyens techniques de leur développement et les moyens de les intégrer à la production en série. L'amélioration de l'aérodynamisme des tracteurs, les pneus à faible résistance au roulement, les améliorations de la chaîne cinématique et la gestion de l'énergie avec des technologies avancées ont été identifiés comme des domaines d'innovation technologique qui pourraient potentiellement entrer en production à l'avenir.

Fort du succès du SuperTruck I, qui a été présenté par DTNA en 2015, le SuperTruck II a dépassé les attentes en matière d'aérodynamisme, de pneus, de chaîne cinématique et de gestion de l'énergie, tout en doublant l'efficacité du fret du véhicule de base depuis le début du programme SuperTruck.

Amélioration de l'aérodynamique

Les ingénieurs de Freightliner ont réussi à dépasser les améliorations aérodynamiques et à réduire la traînée du SuperTruck II de plus de 12 % par rapport au SuperTruck I. Au lieu de modifier radicalement la structure du camion, l'objectif de conception du SuperTruck II était de redéfinir la forme existante du Cascadia, leader du marché, afin d’en maximiser l'efficacité aérodynamique et d'utiliser simultanément un langage de conception avancé pour transmettre cette efficacité.

Côté motorisation, le SuperTruck II est équipé du groupe motopropulseur le plus efficace que Freightliner ait jamais intégré à un camion. Celui-ci permet une réduction de la consommation de carburant de 5,7 % par rapport au SuperTruck I, ce qui permet de réduire la vitesse de descente et d'économiser davantage de carburant grâce à la réduction de la traînée en surrégime. De même, un système électrique de 48 volts utilisant des batteries lithium-ion permet de réduire la consommation de carburant et d'améliorer le confort du conducteur, comme le nouveau système de climatisation électrique qui consomme 50 % d'énergie en moins que le SuperTruck I et continue de fonctionner sans interruption lorsque le moteur est éteint.

Enfin, les nouveaux pneus spécialement conçus réduisent non seulement la consommation d'énergie du véhicule, mais aussi les temps d'arrêt pour l'entretien en raison de leur usure minimale. Les pneus jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs d'efficacité, en réduisant la friction sur la route, ce qui permet de réduire la quantité de carburant nécessaire pour maintenir la vitesse du camion.